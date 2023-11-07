【區議會選舉】政府上水設鄰近邊境投票站　供内地選民返港投票

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區議會選舉將於下月10日舉行，政府今（7日）公布，將設立「鄰近邊境投票站」，以便利身在内地的選民返港投票。



當局表示，鑑於目前疫情已過，各管制站亦已恢復正常運作，而現時各管制站都十分繁忙，亦沒有足夠空間可供設立投票站之用，因此決定在今次區議會選舉中採取特別安排，在上水港鐵站附近的兩所學校，即香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立「鄰近邊境投票站」，以便利身在内地的選民返港投票。

當局又指，本屆區議會選舉是完善地區治理體系，重塑區議會後的首場全港性大型選舉。政府指，接獲不少社會意見和聲音表示，目前有不少港人在内地工作和生活，而他們亦十分希望支持今次區議會選舉並履行公民責任投票，因此希望政府能提供便利在邊境管制站設立投票站，讓他們回港投票後能迅速返回内地處理其事務。

政府指，為確保有關安排有序進行，所有參與是次安排的選民必須預先登記。是次安排中獲成功登記的選民會被分配至兩所學校所設的「鄰近邊境投票站」進行投票，港島及九龍地方選區的選民會獲分配到香港道教聯合會鄧顯紀念中學投票，而新界地方選區的選民則會獲分配到東華三院甲寅年總理中學投票。

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記者：吳穎嵛