MIRROR成員丨江𤒹生身體力行低調行善助毛孩　AK向浪浪機構捐一個月租金

▲ AK低調行善！

身為愛毛孩之人的MIRROR成員江𤒹生（AK），最高峰時家裡養了7隻貓貓，又在去年領養黑色唐狗「猜柴」，他平日又不時在社交平台經常呼籲關注毛孩及弱勢社群，相當有愛心！

而AK自己更在去年向動物收容所「浪浪星球」伸出援手，為機構捐出一個月租金，以助機構解困！

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AK向浪浪機構捐一個月租金

「浪浪星球」在IG發文感謝AK：

2022年，AK @_kisang_ 見到星球籌募租金告急，佢立即伸出援手，捐錢俾浪浪星球。到今年我哋終於有機會親口多謝佢😆 （多謝義工朋友 @melo_choy 幫手多謝AK） 🥳



感謝AK嘅慷慨解囊，咁有心幫助寂寂無名嘅小型狗場 🙏❤️ #以生命影響生命

在影片中所見，機構的義工出席11月1日於香港迪士尼樂園舉行的《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，在與AK見面時，就代機構感謝他。

義工向AK說：「我代表浪浪星球嗰邊多謝你㗎」，AK聽到後就報以一個微笑。

一眾生粉留言大讚AK：「呢個人真心係好人，靜靜做善事，唔會大鑼大鼓話比人知 大家要愛護呢d（啲）咁善良嘅孩子」、「老闆真係好好」、「多謝你哋一直悉心愛護照顧毛孩，多謝老闆及生粉們」。

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AK為圈中「貓奴」

在2021年6月播映的《調教你MIRROR》節目中，其中一集梁祖堯問到MIRROR十二子可有想過一齊住時，AK即表示擔心主子沒人照顧，她說：「唔想，因為我屋企啲貓真係年紀大，唔想呢段時間唔喺屋企。」

而AK最高峰時家裡養了7隻貓貓，分別為花花、叮叮、豬仔（Tiger）、波子、Mimi、噹噹和芝麻，7隻貓貓均是領養、浪浪或者朋友相贈，當中豬仔、波子、叮叮以及花花已經去了彩虹橋。

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