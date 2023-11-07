  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無制限探險隊丨《造星IV》咖喱水著報天氣成黃金畫面　靚女軍醫黃雅慧又靚又專業【多圖】

娛樂 11:40 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

靚女軍醫「咖喱」黃雅慧於ViuTV節目《無制限探險隊》換上水著示人。

參加ViuTV節目《全民造星IV》入行的「咖喱」黃雅慧於熱播節目《無制限探險隊》性感示人，水著上陣的她被「格仔導演」Mike導拍下報天氣的黃金畫面，成為觀眾焦點。

一直被認為是「造星遺珠」的黃雅慧入行前是一位醫生，咖喱毅然放棄高薪厚職，決定放手一搏追逐演藝夢。

無制限探險隊丨《造星IV》咖喱跟Mike導非洲探險兼做軍醫　黃雅慧棄醫生高薪追演藝夢

點擊圖片放大
+9
+8

咖喱水著報天氣

《無制限探險隊》的其中一幕黃金畫面「難以集中的天氣報告」曝光，咖喱換上藍色泳裝於泳池邊報天氣。

咖喱說：

大家印象中的非洲都是非常炎熱，但肯亞處於南半球，而且因為高原地勢，所以全年的氣候都非常清涼。
早上大約是20至25度，到晚上或凌晨則是10至15度。
現在剛好日落，真係好X凍！

【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死

點擊圖片放大
+12
+11

隨行軍醫表現專業

為了獲得黃金畫面的Mike導於較早前播放的《無制限探險隊》中，決定於不穿防彈衣及拿掉防彈鋼板，親身感受被橡膠子彈近距離射擊的感覺。

Mike導於對方開槍後突然大叫一聲且馬上舉手嗌停，更不斷在地面上彈跳不停，相信他十分痛楚。

原來，子彈陷入Mike導的肉體中，而且傷口不斷流血，需要叫白車做手術。

隨行軍醫咖哩隨即上前為Mike導縫合傷口，表現專業且處變不驚。

最新影片推介：陳茵媺專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作

放棄醫生高薪追夢

咖喱因參加《全民造星IV》而為人認識，雖然她於40強止步，但卻未有後悔參加選秀大賽，且認為是一個很難得的機會讓她表現自己。

本來為公立醫院內科當醫生的咖喱為了追逐夢想，決定正式向醫院辭職，放棄高薪厚職發展演藝事業。

熱愛跳舞的她希望可多發布跳舞Cover影片，亦期望能出一首個人歌曲，未來將以醫生及藝人雙重身份進發。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

無制限探險隊丨《造星IV》咖喱跟Mike導非洲探險兼做軍醫　黃雅慧棄醫生高薪追演藝夢
17:16 2023/10/25
無制限探險隊丨《造星IV》咖喱跟Mike導非洲探險兼做軍醫　黃雅慧棄醫生高薪追演藝夢
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
13:00 2021/12/02
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
【全民造星IV】27歲醫生咖喱辭職參賽卻被淘汰　黃雅慧獲阿Wing看好：第一眼已覺很正
12:22 2021/11/11
【全民造星IV】27歲醫生咖喱辭職參賽卻被淘汰　黃雅慧獲阿Wing看好：第一眼已覺很正

你可能感興趣

無制限探險隊丨《造星IV》咖喱跟Mike導非洲探險兼做軍醫　黃雅慧棄醫生高薪追演藝夢
17:16 2023/10/25
無制限探險隊丨《造星IV》咖喱跟Mike導非洲探險兼做軍醫　黃雅慧棄醫生高薪追演藝夢
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
13:00 2021/12/02
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
【全民造星IV】27歲醫生咖喱辭職參賽卻被淘汰　黃雅慧獲阿Wing看好：第一眼已覺很正
12:22 2021/11/11
【全民造星IV】27歲醫生咖喱辭職參賽卻被淘汰　黃雅慧獲阿Wing看好：第一眼已覺很正
黃雅慧 娛樂人物職業 全民造星 ViuTV 娛樂機構 娛樂行業