無制限探險隊丨《造星IV》咖喱水著報天氣成黃金畫面　靚女軍醫黃雅慧又靚又專業【多圖】

▲ 靚女軍醫「咖喱」黃雅慧於ViuTV節目《無制限探險隊》換上水著示人。

參加ViuTV節目《全民造星IV》入行的「咖喱」黃雅慧於熱播節目《無制限探險隊》性感示人，水著上陣的她被「格仔導演」Mike導拍下報天氣的黃金畫面，成為觀眾焦點。

一直被認為是「造星遺珠」的黃雅慧入行前是一位醫生，咖喱毅然放棄高薪厚職，決定放手一搏追逐演藝夢。

無制限探險隊丨《造星IV》咖喱跟Mike導非洲探險兼做軍醫 黃雅慧棄醫生高薪追演藝夢

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咖喱水著報天氣

《無制限探險隊》的其中一幕黃金畫面「難以集中的天氣報告」曝光，咖喱換上藍色泳裝於泳池邊報天氣。

咖喱說：

大家印象中的非洲都是非常炎熱，但肯亞處於南半球，而且因為高原地勢，所以全年的氣候都非常清涼。

早上大約是20至25度，到晚上或凌晨則是10至15度。

現在剛好日落，真係好X凍！

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隨行軍醫表現專業

為了獲得黃金畫面的Mike導於較早前播放的《無制限探險隊》中，決定於不穿防彈衣及拿掉防彈鋼板，親身感受被橡膠子彈近距離射擊的感覺。

Mike導於對方開槍後突然大叫一聲且馬上舉手嗌停，更不斷在地面上彈跳不停，相信他十分痛楚。

原來，子彈陷入Mike導的肉體中，而且傷口不斷流血，需要叫白車做手術。

隨行軍醫咖哩隨即上前為Mike導縫合傷口，表現專業且處變不驚。

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放棄醫生高薪追夢

咖喱因參加《全民造星IV》而為人認識，雖然她於40強止步，但卻未有後悔參加選秀大賽，且認為是一個很難得的機會讓她表現自己。

本來為公立醫院內科當醫生的咖喱為了追逐夢想，決定正式向醫院辭職，放棄高薪厚職發展演藝事業。

熱愛跳舞的她希望可多發布跳舞Cover影片，亦期望能出一首個人歌曲，未來將以醫生及藝人雙重身份進發。

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