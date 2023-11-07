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育兒有道丨與新抱合照獲讚似家姐 56歲吳婉芳教出3個高材生子女

育兒資訊 12:53 2023/11/07

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現年56歲的前港姐亞軍吳婉芳一向保養得宜，獲外界封為「凍齡港姐」。日前吳婉芳與大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）三人一同出席出席晚宴，新抱霍詠盈亦有上載與老公及奶奶的合照，並寫上「奶奶似家姐」，表示自己：「我才是真正贏家」！

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吳婉芳自1993年與商人胡家驊結婚後已淡出幕前，專心相夫教子，兩人育有兩子一女，吳婉芳的三個子女都是英國留學。除了與子女關係好外，她與大仔胡智略的太太、霍英東孫女霍詠盈同樣關係密切。近日吳婉芳與新抱一起出席PinkBall 2023晚會，三人同框畫面溫馨！

相中可見，吳婉芳皮膚仍白滑緊緻，氣質出眾，網民大讚兩人有如天仙下凡似兩姊妹，吳婉芳更被獲讚「最美奶奶」。新抱霍詠盈十分認同奶奶美貌出眾，在IG hashtag奶奶似家姐，IG Story則寫道：

其實大家的留言我都有看喔，但我覺得絕世美女能成為我媽咪，然後遺傳她基因的兒子是我的丈夫，我才是真正贏家。

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大仔新抱雙雙英國碩士

胡智略與霍詠盈可謂郎才女貌、門當戶對，更同樣在英國讀書。長子胡智略Caspar）與細1歲的二仔胡智同（Lynus）曾讀香港華仁書院，之後赴英國哈羅公學（Harrow School）寄宿，之後Casper升讀倫敦大學經濟系，以一級榮譽成績畢業，其後他再讀碩士，畢業後回港工作。

出身於上流社會的霍詠盈為霍英東二房的孫女，爸爸霍文遜是著名醫生。霍詠盈也是一名高材生，她是一名英國皇家藝術學院建築系碩士生。於2021年嫁給前港姐亞軍吳婉芳的長子Caspar，榮升胡太的她不時與丈夫於IG放閃，甜蜜又恩愛，絕對是人生贏家！

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二仔文武雙全為新晉藝術家

二仔胡智同（Lynus）畢業於牛津大學拉斯金藝術學院的Lynus，多才多藝，積極追求藝術創作的熱忱，據悉Lynus於英國牛津大學畢業後愛上健身，曾於當地參加健美比賽奪冠，當時吳婉芳帶同大仔及女兒親身前往支持。熱愛健身的他回流香港後充當健身教練，同時身兼企業家、健美選手、私人健身教練等多職的Lynus，由於疫情影響，啟發了其藝術靈感，創作出多幅畫作。作品中最難忘的肖像畫人物是胡智同的媽媽胡吳婉芳，他形容是最投入的畫作，表達了對母親的愛和感激，可見兩母子感情深厚。

吳婉芳曾經分享育兒心得，她表示自己算是嚴謹的虎媽，要求孩子有禮貌，叮囑子女三不政策，不要做壞事、不接觸毒品和不要進娛樂圈。而三個子女都在英國留學，其中大仔及細仔在哈羅公學寄宿，吳婉芳希望子女訓練自己獨立能力，有學懂照顧自己的能力。

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責任編輯：王明芳

 

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