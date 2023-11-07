兒童健康丨内地現支原體肺炎及流感交叉感染 醫生：出現4種症狀要留心

▲ 內地多個地方開始爆發流感及肺炎支原體感染，導致不少兒童患上呼吸道相關的疾病，醫院的兒科部水洩不通。

踏入冬季不久，內地多個地方開始爆發流感及肺炎支原體感染，導致不少兒童患上呼吸道相關的疾病，醫院的兒科部水洩不通，情況嚴峻。專家建議，家長要做好預防工作以減低患病機率，包括戴口罩、勤洗手等。

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綜合內地媒體報導，內地多地的醫院兒科門診求診者數量激增。多名兒科醫生受訪解釋此現象，是由於今年是支原體肺炎流行大年，而且是流感的季節，種種因素下，令兒童容易受到感染。

北京市朝陽區首都兒科研究所的工作人員表示，現在早上的日間門診人次多達約2000，晚上的情況也是頗受挑戰，超過800的求診人次。醫院內都是坐滿掛診的人，而且周圍也是醫院的指導人員及保安人員來維持秩序。

另外，河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科副主任醫師周榮易指出，其兒科門診現在每日平均求診數已達3000量，一星期接近2萬人次，形勢十分緊張。周醫師表示，病患中有6成是兒童呼吸系統疾病，他們的病症多為肺炎及咳嗽，

目前已出現流感與支原體交叉感染情況，部分孩子幾天後出現肺炎。

周醫師叮囑家長們要做好預防的準備，除了勤洗手及戴口罩，也要注意飲食清淡，也盡量不要去人多稠密的地方，以減低患病機會。

此外，北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉指出，如果當孩子出現了一些症狀如發高燒久久未退、咳嗽等，便要特別留意，

尤其是一些低齡孩子症狀會很明顯，除了發燒、咳嗽，還可能出現憋氣、呼吸困難等情況，應要及時就診。

本港呼吸系統科專科醫生梁子超近日接受TOPICK訪問時表示，支原體肺炎十分常見，可透過空氣及飛沫傳播，過去幾年沒有大爆發的原因是因為疫情大家都戴口罩及做好個人衛生措施，但現在已經復常，防疫措施放鬆，所以無論香港或者內地，都有爆發可能，而支原體相隔3-7年都會大型爆發。

梁醫生表示，肺炎支原體在社區爆發的原因多數是在學校或院舍傳染，當染上後會有輕微上呼吸道徵狀 5-10%會出現肺炎徵狀，大約1至2星期可以痊癒。又稱「香港已經見到開始有情況，有部份出現耐藥性，市民不要掉以輕心。」

「香港已經見到開始有情況，有部份出現耐藥性，市民不要掉以輕心。」

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責任編輯︰王明芳