兒女供養｜離婚後對仔女不聞不問 生母25年後索撫養費：至少在我身上住過

▲ 《下流上車族》劇照

中國傳統概念是子女在成長後要對父母盡孝，其中一個義務是供養父母。台灣一名婦人，離婚後對仔女不聞不問

該名生母25年後向親生子女索撫養費：稱在其懷孕期間，「至少在我身上住過」。

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綜合台媒報道，台灣近日發生一對兒女成功獲法院批決免除撫養生母費，原因是25年前，當他們7歲、4歲時，生母與生父離婚後，就前往內地工作，之後對子女不聞不問。生父在庭上證稱，與前妻在1998年間離婚後，對方從沒有探視子女及支付任何關於子女的生活費，他是以政府補助和家人借貸周轉方式養大一對子女。

生母在庭上稱，她要求成年子女給預生活費，原因是一對子女「至少在我身上住了幾個月」，且她在子女出世後仍有養育子女一段時間才離婚，雖然她在離婚後，未按協議每月支付撫養費，以及在頻繁穿梭台灣及大陸工作時，不能保持常到台灣家探視子女，但也曾前後支付最少20萬元新台幣撫養費及探望子女。

台灣士林地院法官考慮生母確實在一對子女成年前，長期未盡扶養義務，導致孩子在年幼時失去基本的母愛，若仍以法律命令一對成年後子女撫養生母，顯失公平，故准許免除子女對生母撫養的義務。案件仍可上訴。

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責任編輯︰王明芳