  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭關係｜離婚後對仔女不聞不問 生母25年後索撫養費：至少在我身上住過

家事百科 12:28 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

中國傳統概念是子女在成長後要對父母盡孝，其中一個義務是供養父母。台灣一名婦人，離婚後對仔女不聞不問
該名生母25年後向親生子女索撫養費：稱在其懷孕期間，「至少在我身上住過」。

最新影片推介：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

綜合台媒報道，台灣近日發生一對兒女成功獲法院批決免除撫養生母費，原因是25年前，當他們7歲、4歲時，生母與生父離婚後，就前往內地工作，之後對子女不聞不問。生父在庭上證稱，與前妻在1998年間離婚後，對方從沒有探視子女及支付任何關於子女的生活費，他是以政府補助和家人借貸周轉方式養大一對子女。

生母在庭上稱，她要求成年子女給預生活費，原因是一對子女「至少在我身上住了幾個月」，且她在子女出世後仍有養育子女一段時間才離婚，雖然她在離婚後，未按協議每月支付撫養費，以及在頻繁穿梭台灣及大陸工作時，不能保持常到台灣家探視子女，但也曾前後支付最少20萬元新台幣撫養費及探望子女。

台灣士林地院法官考慮生母確實在一對子女成年前，長期未盡扶養義務，導致孩子在年幼時失去基本的母愛，若仍以法律命令一對成年後子女撫養生母，顯失公平，故准許免除子女對生母撫養的義務。案件仍可上訴。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳 

相關文章

黃心穎家姐丨黃心美再嫁豪門夢碎零怨言　Join心穎「度蜜月」騷水著姊妹情深【多圖】
14:12 2023/11/06
黃心穎家姐丨黃心美再嫁豪門夢碎零怨言　Join心穎「度蜜月」騷水著姊妹情深【多圖】
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
17:46 2023/11/04
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女

你可能感興趣

黃心穎家姐丨黃心美再嫁豪門夢碎零怨言　Join心穎「度蜜月」騷水著姊妹情深【多圖】
14:12 2023/11/06
黃心穎家姐丨黃心美再嫁豪門夢碎零怨言　Join心穎「度蜜月」騷水著姊妹情深【多圖】
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
17:46 2023/11/04
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
家庭關係 離婚 網絡熱話 夫妻之道 爸媽心聲 懷孕 法官 台灣

最高瀏覽

【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫
【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）