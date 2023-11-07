食不安心丨三文治咬唔爛　港男打開驚見鮮嫩「生腩肉」BreadTalk咁回應

▲ 三文治咬唔爛，港男打開驚見鮮嫩「生腩肉」。

三文治是不少香港人快捷方便的早餐之選！不過，有港男早前於北角健威坊一間麵包店買了一份三文治，於辦公室進食期間，卻發現三文治另一邊的肉難以咬開，打開一看，竟驚見裡面是一塊疑似未經烹調，肉質呈鮮嫩粉紅色的「生腩肉」。事件曝光後，瞬即引起網民嘩然，涉事麵包店BreadTalk Hong Kong其後於專頁致歉，已立即停售有關產品，並重新檢視所有生產流程及品質監控程序。

最新影片:

港男日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載相片，指在北角健威坊的BreadTalk Hong Kong麵包店買入了一份三文治，豈料回到辦公室進食時，才發現夾於麵包內的煙肉原來未經煮熟，驟看之下，如一塊「生腩肉」無異，令他不禁形容為「煙肉刺身三文治」。由上載的照片可見，三文治以膠盒盛載，鮮嫩粉紅色的肉片下伴隨著生菜及蛋。

▲ 港男打開三文治驚見鮮嫩「生腩肉」。(FB圖片)

事件曝光後，瞬即成為熱議，不少人認為店方存有很大責任：「應該攞錯貨，D制作人員又合埋眼做」、「呢條應該冇煙過，係生嘅肥豬肉片，火鍋食材急凍櫃嗰啲」；有人亦鼓勵事主向食環舉報，「報食環」、「抵罰」；有人則擔心事主身體「真係會食物中毒㗎」、「會痾」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

涉事麵包店BreadTalk Hong Kong於Facebook專頁發文並就事件致歉，指對於有客人指疑因煙肉烘焗不足而導致品質出現嚴重落差，店方已立即停售有關產品，並重新檢視所有生產流程及品質監控程序。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣