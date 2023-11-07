叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員

昨日（11月6日）首播的台慶劇《叠影狙擊》，劇情緊湊，當中周秀娜一人分飾兩角，分別是雙胞胎姐妹「梁曦」及「魏曉晨」。

劇情提到作為姐姐的「魏曉晨」，意外發現妹妹「梁曦」的屍體，竟被人活摘心臟，娜姐望着屍體時大展喊功，場面催淚！

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劇情緊張 角色考演技

首集內容已相當豐富，集齊打戲、槍戰、喊戲三大搶焦元素之餘，更別具懸疑感，首集更是女主角晒冷作，先後迎戰職業殺手及神秘狙擊手的娜姐，無論是凌空起飛腳或是槍戰場口均表現俐落，當中更不乏埋身肉搏及槍戰戲。

除了動作場口，娜姐還要一口氣應付三場喊戲，分別是發現妹妹屍體、與上司爭辯應否查案，及在方力申面前憶述對亡妹的悔疚，獲網民肯定演技的同時，更被指是實力派。

至於娜姐的動作場口，亦同樣獲點讚：「第一集好緊張，娜姐好靚又打得！」

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難忘喊戲場口

娜姐受訪時笑指首集打鬥場面未算最難，關鍵原因竟然是高踭鞋，她說：「第一集因為我仲未正式扮梁曦，唔使著高踭鞋拍打戲，所以順利啲！」

談到首集有多個落淚場口，她透露最深印象是與方力申在家中的喊戲：「劇情講我知道妹妹走咗好內疚，嗰場戲係幾大壓力，因為要好集中去諗同妹妹嘅回憶片段去幫助培養情緒，所以嗰幾場戲（喊戲）我都生人勿近，唔會同身邊啲人講笑，而嗰日係拍得最攰同最痛！」

由於劇中娜姐更有不少動作戲，又有槍戰，難怪她曾接受訪問時透露拍到冇一忽好肉，打到周身傷，認真敬業。

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由寫真女王轉型做實力派演員

娜姐在2009年出道，憑着驕人身材成為當年的性感標誌，其後出寫真集，成為人氣𡃁模。

隨後，娜姐由模特兒轉型做演員，她在電影《分手100次》中以素顏登場，為相當大的突破，演技更開始備受外界關注。

其後憑主演電影《29+1》的林若君一角，表現令觀眾眼前一亮，更獲提名《第37屆香港電影金像獎》最佳女主角。之後又於台灣影評人舉辦的《2017第六屆高登電影獎》（華語電影）中 獲頒「華語電影最佳女主角」，在2022年，她再憑《馬達・蓮娜》再獲提名金像獎最佳女主角，足見其演技備受認可，一步步撇甩「花瓶」形象。

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