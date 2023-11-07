  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作壓力︱21歲女打第一份全職　每日通勤11個鐘崩潰淚訴：我壓力很大

都市病 18:00 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

21歲女打第一份全職，每日通勤11個鐘崩潰淚訴：我壓力很大！

「Work Life Balance」真的可以做到嗎？一名21歲女大學生畢業後找到第一份全職工作，但和學生時代不同，每日通勤達11小時令她感到非常衝擊，崩潰哭訴難以接受失去「Me Time」的日子，引起網民共鳴。

最新影片：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

事主Brielle在TikTok平台發佈一條時長85秒的影片。影片中，Brielle眼眶含淚，感嘆大學畢業後開始第一份工作的心得，表示自己的生活完全被工作填滿，讓她失去娛樂空間，並為此感到難過：

我生病了，別打擾我，我現在很情緒化。我沒有時間做任何事，而且我壓力很大……怕沒有時間生活。

Brielle透露，她最近開始一份「朝九晚五」的工作，每日必須在早上7點半搭火車到公司上班，直到晚上6點15分才回到家，通勤時間達11小時。如此一來，她下班後想和朋友約會或結識新朋友等娛樂活動，時間完全不夠用。因此，她非常好奇想知道其他人是如何擠出時間與人交際。

引網民共鳴

影片曝光後，不少網民紛紛指自己感同身受，忙碌的工作時間已完全佔據生活：「我從來沒機會和我的狗或寶寶相處」、「我長大就是為了這樣生活嗎？」、「我夢想每周只工作4天」。

但也有網民質疑女事主，為何不搬到距離公司近一點的地方，省下搭車時間；Brielle坦言因自己無法負擔搬家費用。而她最後也在影片中強調，改變社會運作方式非常有必要，並提及很多人在疫情後完全轉變工作模式，已習慣了遠距離辦公，她希望能有更多公司仿傚這做法：

每周工作40小時加上通勤，對生產力來說並非必要。我希望可以為下一代發言。

12大過勞徵兆

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

點擊圖片放大
+12
+11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【過勞致癌】46歲男每日上班12小時兩年後末期肝癌　醫生：過勞易致3種癌症
13:23 2023/09/10
【過勞致癌】46歲男每日上班12小時兩年後末期肝癌　醫生：過勞易致3種癌症
【工作壓力】行醫壓力極大超常人想像　90後移澳醫生揭7大難處
18:50 2023/09/08
【工作壓力】行醫壓力極大超常人想像　90後移澳醫生揭7大難處
【過勞死】日本26歲醫生1個月加班207小時　不敢請假過勞致抑鬱自殺亡：已到極限
12:36 2023/08/18
【過勞死】日本26歲醫生1個月加班207小時　不敢請假過勞致抑鬱自殺亡：已到極限

你可能感興趣

【過勞致癌】46歲男每日上班12小時兩年後末期肝癌　醫生：過勞易致3種癌症
13:23 2023/09/10
【過勞致癌】46歲男每日上班12小時兩年後末期肝癌　醫生：過勞易致3種癌症
【工作壓力】行醫壓力極大超常人想像　90後移澳醫生揭7大難處
18:50 2023/09/08
【工作壓力】行醫壓力極大超常人想像　90後移澳醫生揭7大難處
【過勞死】日本26歲醫生1個月加班207小時　不敢請假過勞致抑鬱自殺亡：已到極限
12:36 2023/08/18
【過勞死】日本26歲醫生1個月加班207小時　不敢請假過勞致抑鬱自殺亡：已到極限
過勞 健康問題 網絡熱話 職場文化 壓力 抖音

最高瀏覽

失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒