工作壓力︱21歲女打第一份全職　每日通勤11個鐘崩潰淚訴：我壓力很大

▲ 21歲女打第一份全職，每日通勤11個鐘崩潰淚訴：我壓力很大！

「Work Life Balance」真的可以做到嗎？一名21歲女大學生畢業後找到第一份全職工作，但和學生時代不同，每日通勤達11小時令她感到非常衝擊，崩潰哭訴難以接受失去「Me Time」的日子，引起網民共鳴。

最新影片：

事主Brielle在TikTok平台發佈一條時長85秒的影片。影片中，Brielle眼眶含淚，感嘆大學畢業後開始第一份工作的心得，表示自己的生活完全被工作填滿，讓她失去娛樂空間，並為此感到難過：

我生病了，別打擾我，我現在很情緒化。我沒有時間做任何事，而且我壓力很大……怕沒有時間生活。

Brielle透露，她最近開始一份「朝九晚五」的工作，每日必須在早上7點半搭火車到公司上班，直到晚上6點15分才回到家，通勤時間達11小時。如此一來，她下班後想和朋友約會或結識新朋友等娛樂活動，時間完全不夠用。因此，她非常好奇想知道其他人是如何擠出時間與人交際。

引網民共鳴

影片曝光後，不少網民紛紛指自己感同身受，忙碌的工作時間已完全佔據生活：「我從來沒機會和我的狗或寶寶相處」、「我長大就是為了這樣生活嗎？」、「我夢想每周只工作4天」。

但也有網民質疑女事主，為何不搬到距離公司近一點的地方，省下搭車時間；Brielle坦言因自己無法負擔搬家費用。而她最後也在影片中強調，改變社會運作方式非常有必要，並提及很多人在疫情後完全轉變工作模式，已習慣了遠距離辦公，她希望能有更多公司仿傚這做法：

每周工作40小時加上通勤，對生產力來說並非必要。我希望可以為下一代發言。

12大過勞徵兆

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣