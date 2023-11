洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG　Hillary走出情傷以金句自勉

▲ 與洪卓立分手不久的劉沛蘅(Hillary),以金句自勉!

現年36歲的洪卓立(Ken)與32歲「膠戰女神」劉沛蘅(Hillary)在11月4日突然宣布分手,令不少人大感意外。

二人在相戀時不時放閃,在去年1月,Ken被網民發現曾在IG限時動態中,上載一張Hillary攬着小狗的相片疑放閃暗示拍拖後,Ken在同年3月30日在IG公開與Hillary的戀情。

Ken、Hillary共同宣布「分」訊後,似乎二人也已重新出發,Hillary更以金句自我鼓勵!

Hillary走出情傷

在昨晚(6日),Hillary在IG限時動態上載一張光影相片,但沒有寫下任何字句。

直至今天(7日)早上近10時30分,Hillary在限時動態轉發一則金句「Be happy,not because everyting is good,but because you see the good in everyting. 」(快樂,不是因為一切都好,而是因為你看到了一切的美好。),並留下一個「❤️」,實行以正能量的金句自勉!

而洪卓立則在昨晚(6日)於IG限時動態中分享健身教練做運動的情況。

昔日愛得高調

當日二人承認戀情後表示已發展至同居關係,而且Hillary家境不俗,家住何文田千萬豪宅。當時為享受二人世界,她搬到Ken在大圍舊樓的寓所同居。

Hillary曾在IG「你問我答」回答有關戀情的問題,有粉絲好奇她平日如何稱呼男友,Hillary上載親身示範的「女友視角」短片,寫道:「平時就叫阿b,嬲嗰陣會叫全名,但其實我平時好少叫佢」。

在今年1月,Ken與Hillary一同到日本旅行,Hillary、Ken亦分享不少甜蜜合照,大放閃光彈。

