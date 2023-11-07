洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG　Hillary走出情傷以金句自勉

▲ 與洪卓立分手不久的劉沛蘅（Hillary），以金句自勉！

現年36歲的洪卓立（Ken）與32歲「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）在11月4日突然宣布分手，令不少人大感意外。

二人在相戀時不時放閃，在去年1月，Ken被網民發現曾在IG限時動態中，上載一張Hillary攬着小狗的相片疑放閃暗示拍拖後，Ken在同年3月30日在IG公開與Hillary的戀情。

Ken、Hillary共同宣布「分」訊後，似乎二人也已重新出發，Hillary更以金句自我鼓勵！

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Hillary走出情傷

在昨晚（6日），Hillary在IG限時動態上載一張光影相片，但沒有寫下任何字句。

直至今天（7日）早上近10時30分，Hillary在限時動態轉發一則金句「Be happy,not because everyting is good,but because you see the good in everyting. 」（快樂，不是因為一切都好，而是因為你看到了一切的美好。），並留下一個「❤️」，實行以正能量的金句自勉！

而洪卓立則在昨晚（6日）於IG限時動態中分享健身教練做運動的情況。

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昔日愛得高調

當日二人承認戀情後表示已發展至同居關係，而且Hillary家境不俗，家住何文田千萬豪宅。當時為享受二人世界，她搬到Ken在大圍舊樓的寓所同居。

Hillary曾在IG「你問我答」回答有關戀情的問題，有粉絲好奇她平日如何稱呼男友，Hillary上載親身示範的「女友視角」短片，寫道：「平時就叫阿b，嬲嗰陣會叫全名，但其實我平時好少叫佢」。

在今年1月，Ken與Hillary一同到日本旅行，Hillary、Ken亦分享不少甜蜜合照，大放閃光彈。

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