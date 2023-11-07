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貴價海鮮｜打邊爐食澳洲龍蝦埋單驚見$3,288隻　港男怒轟「黑店天花板」專家咁回應

食用安全 18:20 2023/11/07

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打邊爐食澳洲龍蝦埋單驚見$3,288隻，港男怒轟「黑店天花板」。

食海鮮唔問價錢？有港男近日在網上發文，表示自己打邊爐時點了兩隻澳洲龍蝦，結果埋單時驚見龍蝦要價3,288元一隻，怒轟店家為「黑店天花板」。不過網民的回應就似乎一面倒，認為事主應該在點單前詢問價錢，亦有人指龍蝦價錢並非太貴，屬合理範圍。

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事主周日（5日）在小紅書發文，曬出單據指自己一行人在一間火鍋店用膳，在菜單沒有表明價錢的情況下，點了兩隻5斤的澳洲龍蝦，結果埋單時才發現每隻龍蝦要價3,288元。事主又指，該火鍋店在晚上11點後另收每小時800元的附加費，但就「連冷氣都沒有」，忍不住怒轟店家是「黑店天花板」。

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網民留言風向一面倒

帖文發布後引來網民關注，不過留言風向就似乎一面倒，不少人認為事主落單前沒有詢問價錢，事後卻發文呻中伏的行徑不妥，「唔明，點解會唔問幾錢就落單？」、「係香港人都知出街打邊爐食海鮮貴，尤其龍蝦連殼計，點會唔問清楚價錢就叫？」有人則認為龍蝦價錢並非如事主所言般不合理，「龍蝦產地唔同價錢都差好遠」、「3000幾一隻龍蝦我覺得唔貴喎」、「$660/斤是正常龍蝦價格啊」。

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此外，從事主上傳的單據可見，全單一共28,005元，店家所計算的人均消費為2000元，即店主一行共14人；而單據上品項甚多，因此亦有人認為價錢並不算貴，「食咁多野仲要係新鮮海鮮，人均先2千叫貴咩」、「吃這麼多東西，別說香港了，深圳也要這個價錢吧？」

到底5斤的龍蝦賣3,000多元是否正常？TOPick記者就事件向香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，他就指重量能達到5斤的應該是南澳龍蝦，本身價錢會較貴，批發價約為360元一斤，如果在海鮮酒家等食肆吃的話價錢會貴很多，因此火鍋店要價3,288元屬合理範圍。

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責任編輯：羅嘉欣

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