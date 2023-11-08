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順產/剖腹產 母乳是理想的營養！母乳低聚糖HMO 3大好處 守護寶寶免疫力

特約 10:00 2023/11/08

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相信每位媽媽都想寶寶有良好的免疫力，健康成長。無論是剖腹產或順產，母乳對寶寶都是最好的天然食糧。為甚麼母乳對寶寶如此重要？

寶寶出生頭6個月要餵哺母乳？

初生寶寶的免疫系統尚未成熟，而母乳中含有助寶寶免疫力發展的天然營養，世界衛生組織（WHO）亦建議，寶寶在成長頭6個月，應該要接受全母乳餵哺¹。由於不同原因，並不是一位本港媽媽可以選擇餵哺母乳，因此爸媽需對寶寶的飲食仔細選擇，讓寶寶的免疫力得以增強，減少生病的機會！
 

爸媽需對寶寶的飲食仔細選擇，讓寶寶的免疫力得以增強！（圖片來源：Pixtastock）

說到母乳中有助提升寶寶免疫力的成份，就不得不提母乳低聚糖！母乳低聚糖HMO（Human Milk Oligosaccharide）是近百年來，在嬰兒營養學及營養研究領域的重大突破。HMO是天然存在於媽媽授乳分泌中的第3大固體成分，僅次於乳糖和脂肪，所佔的比例可見舉足輕重。HMO是一種活性營養成分，除了為腸道益菌提供養分，支持益菌自生繁殖，有助寶寶發展屬於自己的免疫系統，所以專家亦相信HMO有助支持寶寶免疫力。

母乳低聚糖是母乳第3大固體成分²。（圖片來源：Wyeth）

HMO好處1：鞏固腸道屏障 頂住病菌！

腸道是免疫力的第一防線之一³！人體有約70%的免疫細胞都集中在腸道之中⁴，而腸道屏障正是阻隔細菌和病毒的重要防線。健康腸道屏障有助阻隔病原體進⼊體內，而HMO正正支持腸道屏障，有助阻隔病原體，從而做到減低寶寶感染病菌的機會²。

為寶寶鞏固腸道屏障，減低感染病菌的機會！（圖片來源：Pixtastock）

HMO好處2：是好菌的重要食物 調節腸道菌群！

寶寶的腸道中其實寄居著大量細菌！不過細菌也有有好壞之分，好的細菌有助抑制腸道中有害的細菌；但如果壞菌過多，就會對身體造成有害的影響。所以，要調節腸道中的菌群平衡，減少腸道壞菌。

而HMO是一種活性營養，是「好菌」的重要食糧，當腸道的「好菌」逐漸增多，「壞菌」便會相對較少，從而有助促進健康的腸道菌群，降低腸道感染的風險。因此，HMO有助抑制有害壞菌及帶走病菌，支持腸道健康！

調節好腸道中的菌群平衡，守護寶寶腸道健康！（圖片來源：Pixtastock）

HMO好處3：增加活性抗體 支持免疫功能！

媽媽授乳分泌中含有豐富的活性抗體（sIgA），可以防禦病原體，更可抵抗細菌入侵，於腸道中發揮免疫功能⁵⁻⁶。臨床實證，飲用含HMO（2'-FL, DFL, LNT, 3'-SL, 6'-SL）配方的嬰兒的便便樣本有較多的活性抗體（sIgA）⁷^，有助支持寶寶的免疫力。

6種HMO 更精準貼近母乳結構！

HMO有超過200種之多，而根據大部份母乳研究報告顯示，目前被科學家偵測到的濃度較高的母乳低聚糖HMO約有20種。當中，有6種HMO：2'-FL、DFL、LNnT、LNT、3'-SL、6'-SL，是媽媽授乳分泌中頭13大的HMO⁸，其總含量已佔這20種HMO約50％⁹⁻¹³。

6種HMO：2'-Fucosyllactose（2'-FL）、Lacto-N-neotetraose（LNnT）、Difucosyllactose（DFL）、Lacto-N-tetraose（LNT）、3'-Sialyllactose（3'-SL）、6'-Sialyllactose（6'-SL）。（圖片來源：Sunday Kiss）

在不同的授乳階段，媽媽的身體會製造出不同的HMO組合，組合亦因人而異。HMO種類越多的組合，更精確貼近母乳結構，為寶寶提供好的營養！

Source: 陳駱靈岫醫生 - 婦產科專科醫生

參考資料：
 ^與對比組比較
1.    World Health Organization. (2022). Breastfeeding. https://www.who.int/westernpacific/health-topics/breastfeeding
2.    Bode L. Glycobiology. 2012;22(9):1147-62
3.    Anderson RC et al. Colitis. 2012. DOI: 10.5772/25753.
4.    Jung C et al. Int J Inflam. 2010;2010: 823710.
5.    Mantis NJ et al. Mucosal Immunol 2011; 4:603-611.
6.    Fox A et al. iScience 2020; 23; 101735
7.    Bauer V et al. Oral Presentation Abstract #60. Presented at the 8th International Conference on Nutrition & Growth. 26-28 August 2021.
8.    Soyyılmaz B et al. Nutrients. 2021;13(8):2737.
9.    Austin S, et al. Nutrients. 2019;11(6):1282.
10.    Samuel TM, et al. Sci Rep. 2019;9(1):11767.
11.    Sprenger N, et al. PloS One. 2017;12(2):e0171814.
12.    Lefebvre G, et al. Front Nutr. 2020;7:574459
13.    Austin S, et al. Nutrients. 2016;8(6):346.
WYE-EM-028-MAR-22

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