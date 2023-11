順產/剖腹產 母乳是理想的營養！母乳低聚糖HMO 3大好處 守護寶寶免疫力

相信每位媽媽都想寶寶有良好的免疫力,健康成長。無論是剖腹產或順產,母乳對寶寶都是最好的天然食糧。為甚麼母乳對寶寶如此重要?

寶寶出生頭6個月要餵哺母乳?

初生寶寶的免疫系統尚未成熟,而母乳中含有助寶寶免疫力發展的天然營養,世界衛生組織(WHO)亦建議,寶寶在成長頭6個月,應該要接受全母乳餵哺¹。由於不同原因,並不是一位本港媽媽可以選擇餵哺母乳,因此爸媽需對寶寶的飲食仔細選擇,讓寶寶的免疫力得以增強,減少生病的機會!



▲ 爸媽需對寶寶的飲食仔細選擇,讓寶寶的免疫力得以增強!(圖片來源:Pixtastock)

說到母乳中有助提升寶寶免疫力的成份,就不得不提母乳低聚糖!母乳低聚糖HMO(Human Milk Oligosaccharide)是近百年來,在嬰兒營養學及營養研究領域的重大突破。HMO是天然存在於媽媽授乳分泌中的第3大固體成分,僅次於乳糖和脂肪,所佔的比例可見舉足輕重。HMO是一種活性營養成分,除了為腸道益菌提供養分,支持益菌自生繁殖,有助寶寶發展屬於自己的免疫系統,所以專家亦相信HMO有助支持寶寶免疫力。

▲ 母乳低聚糖是母乳第3大固體成分²。(圖片來源:Wyeth)

HMO好處1:鞏固腸道屏障 頂住病菌!

腸道是免疫力的第一防線之一³!人體有約70%的免疫細胞都集中在腸道之中⁴,而腸道屏障正是阻隔細菌和病毒的重要防線。健康腸道屏障有助阻隔病原體進⼊體內,而HMO正正支持腸道屏障,有助阻隔病原體,從而做到減低寶寶感染病菌的機會²。

▲ 為寶寶鞏固腸道屏障,減低感染病菌的機會!(圖片來源:Pixtastock)

HMO好處2:是好菌的重要食物 調節腸道菌群!

寶寶的腸道中其實寄居著大量細菌!不過細菌也有有好壞之分,好的細菌有助抑制腸道中有害的細菌;但如果壞菌過多,就會對身體造成有害的影響。所以,要調節腸道中的菌群平衡,減少腸道壞菌。

而HMO是一種活性營養,是「好菌」的重要食糧,當腸道的「好菌」逐漸增多,「壞菌」便會相對較少,從而有助促進健康的腸道菌群,降低腸道感染的風險。因此,HMO有助抑制有害壞菌及帶走病菌,支持腸道健康!

▲ 調節好腸道中的菌群平衡,守護寶寶腸道健康!(圖片來源:Pixtastock)

HMO好處3:增加活性抗體 支持免疫功能!

媽媽授乳分泌中含有豐富的活性抗體(sIgA),可以防禦病原體,更可抵抗細菌入侵,於腸道中發揮免疫功能⁵⁻⁶。臨床實證,飲用含HMO(2'-FL, DFL, LNT, 3'-SL, 6'-SL)配方的嬰兒的便便樣本有較多的活性抗體(sIgA)⁷^,有助支持寶寶的免疫力。

6種HMO 更精準貼近母乳結構!

HMO有超過200種之多,而根據大部份母乳研究報告顯示,目前被科學家偵測到的濃度較高的母乳低聚糖HMO約有20種。當中,有6種HMO:2'-FL、DFL、LNnT、LNT、3'-SL、6'-SL,是媽媽授乳分泌中頭13大的HMO⁸,其總含量已佔這20種HMO約50%⁹⁻¹³。

6種HMO:2'-Fucosyllactose(2'-FL)、Lacto-N-neotetraose(LNnT)、Difucosyllactose(DFL)、Lacto-N-tetraose(LNT)、3'-Sialyllactose(3'-SL)、6'-Sialyllactose(6'-SL)。(圖片來源:Sunday Kiss)

在不同的授乳階段,媽媽的身體會製造出不同的HMO組合,組合亦因人而異。HMO種類越多的組合,更精確貼近母乳結構,為寶寶提供好的營養!

Source: 陳駱靈岫醫生 - 婦產科專科醫生

參考資料:

^與對比組比較

