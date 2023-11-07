  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

照顧者悲歌｜不堪長期照顧壓力刀殺失智父　長女輕生獲救：我對父親又愛又恨

家事百科 19:23 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

6旬長女不堪長期照顧失智父的壓力而刀殺父親。（《幸運是我》劇照）

長期照顧病患家人，照顧者的身心壓力之大恐隨時爆煲。在台灣高雄市新興區，去年6月發生一宗照顧者情緒崩潰的人倫悲劇，一名62歲吳姓女子因不堪獨自長期照顧99歲失智老父的壓力，加上經濟困窘和缺乏社會資源的支持，遂弒刀殺父，再企圖輕生不果後，日前被判處有期徒刑16年，並向妹妹、弟弟支付損害賠償費308萬台幣（74.8萬港元）。

最新影片推介：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

綜合台灣傳媒報道，吳女的妹妹因要帶99歲患有失智症的父親前往醫院皮膚科複診，上門驚見父親橫屍床上，因而揭發慘案。而吳女雙手亦有多處割傷，倒臥房間地板上，已無生命跡象，所以立即報警，吳父送院後已證實死亡，吳女經搶救後保住性命。

根據法院判決指出，吳女於2022年6月10日下午4時20分前，在家中2樓房間內，持料理刀多次攻擊和刺傷99歲有失智症的父親，令父親當場右大腿、右頭頂、左小腿、左大拇指等處被刺傷，身上佈有5處傷口；右股動脈跟大靜脈分支被刺斷和刺破；當中最嚴重的傷口長3.5公分、深度8公分，深可見骨。吳父身體亦有多處擦挫傷、瘀傷。

吳女辯稱，因她當時吃了安眠藥就入睡，父親則在床上睡覺，自己是在睡著時遭人砍傷而痛醒，「因為我眼睛看不見，所以沒有看到誰砍我，我痛醒後沒多久就昏過去，沒有發現父親被何人殺害」。

法院調查所得，吳父原育有4名子女，犯案吳女為長女，吳女妹妹於1994年結婚後就搬到屏東居住；吳女的大弟弟於2020年間因車禍變成植物人，現於照護機構生活，最年幼的弟弟則在2019年因心肌梗塞過世。因此，照顧近百歲失智症父親的責任落在犯案的吳女身上。

吳女表示對父親「又愛又恨」，兩人經常吵架和曾互毆，導致吳父頭部縫數十針。她更多次邀約父親、妹妹一同尋死。

法院因吳女貧窮又患病，加上缺乏社會資源和家人支持，沒有情感宣洩管道，所以不堪長期獨力照顧高齡且有失智症父親的壓力，才弒父和試圖自殺。因此，法院依照殺害直系血親尊親屬罪，將吳女判處有期徒刑16年，褫奪公權5年。

法院亦考慮吳女的妹妹和弟弟提出損害賠償748萬餘台幣（181.5萬港元），根據相關證據，只判處吳女賠償308萬餘台幣（74.8萬港元），全案可上訴。目前案件在上訴中。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

 

責任編輯︰王明芳 

相關文章

家庭關係丨嫲嫲咬定1歲半孫偷錢　爸爸不滿孩子被屈一舉動被讚霸氣
13:05 2023/11/06
家庭關係丨嫲嫲咬定1歲半孫偷錢　爸爸不滿孩子被屈一舉動被讚霸氣
眼睛健康丨眼睛痕癢可能是3大疾病先兆?　醫生揭5大成因及改善方法
12:56 2023/11/06
眼睛健康丨眼睛痕癢可能是3大疾病先兆?　醫生揭5大成因及改善方法
【慢病共治】新計劃11月13日推出　合資格者可獲資助跟進糖尿高血壓
15:50 2023/11/06
【慢病共治】新計劃11月13日推出　合資格者可獲資助跟進糖尿高血壓

你可能感興趣

家庭關係丨嫲嫲咬定1歲半孫偷錢　爸爸不滿孩子被屈一舉動被讚霸氣
13:05 2023/11/06
家庭關係丨嫲嫲咬定1歲半孫偷錢　爸爸不滿孩子被屈一舉動被讚霸氣
眼睛健康丨眼睛痕癢可能是3大疾病先兆?　醫生揭5大成因及改善方法
12:56 2023/11/06
眼睛健康丨眼睛痕癢可能是3大疾病先兆?　醫生揭5大成因及改善方法
【慢病共治】新計劃11月13日推出　合資格者可獲資助跟進糖尿高血壓
15:50 2023/11/06
【慢病共治】新計劃11月13日推出　合資格者可獲資助跟進糖尿高血壓
罪案 施政報告 壓力 心肌梗塞 屏東 自殺 香港 台灣