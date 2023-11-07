照顧者悲歌｜不堪長期照顧壓力大刀殺失智父　長女輕生獲救：我對父親又愛又恨

▲ 6旬長女不堪長期照顧失智父的壓力而刀殺父親。（《幸運是我》劇照）

長期照顧病患家人，照顧者的身心壓力之大恐隨時爆煲。在台灣高雄市新興區，去年6月發生一宗照顧者情緒崩潰的人倫悲劇，一名62歲吳姓女子因不堪獨自長期照顧99歲失智老父的壓力，加上經濟困窘和缺乏社會資源的支持，遂弒刀殺父，再企圖輕生不果後，日前被判處有期徒刑16年，並向妹妹、弟弟支付損害賠償費308萬台幣（74.8萬港元）。

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綜合台灣傳媒報道，吳女的妹妹因要帶99歲患有失智症的父親前往醫院皮膚科複診，上門驚見父親橫屍床上，因而揭發慘案。而吳女雙手亦有多處割傷，倒臥房間地板上，已無生命跡象，所以立即報警，吳父送院後已證實死亡，吳女經搶救後保住性命。

根據法院判決指出，吳女於2022年6月10日下午4時20分前，在家中2樓房間內，持料理刀多次攻擊和刺傷99歲有失智症的父親，令父親當場右大腿、右頭頂、左小腿、左大拇指等處被刺傷，身上佈有5處傷口；右股動脈跟大靜脈分支被刺斷和刺破；當中最嚴重的傷口長3.5公分、深度8公分，深可見骨。吳父身體亦有多處擦挫傷、瘀傷。

吳女辯稱，因她當時吃了安眠藥就入睡，父親則在床上睡覺，自己是在睡著時遭人砍傷而痛醒，「因為我眼睛看不見，所以沒有看到誰砍我，我痛醒後沒多久就昏過去，沒有發現父親被何人殺害」。

法院調查所得，吳父原育有4名子女，犯案吳女為長女，吳女妹妹於1994年結婚後就搬到屏東居住；吳女的大弟弟於2020年間因車禍變成植物人，現於照護機構生活，最年幼的弟弟則在2019年因心肌梗塞過世。因此，照顧近百歲失智症父親的責任落在犯案的吳女身上。

吳女表示對父親「又愛又恨」，兩人經常吵架和曾互毆，導致吳父頭部縫數十針。她更多次邀約父親、妹妹一同尋死。

法院因吳女貧窮又患病，加上缺乏社會資源和家人支持，沒有情感宣洩管道，所以不堪長期獨力照顧高齡且有失智症父親的壓力，才弒父和試圖自殺。因此，法院依照殺害直系血親尊親屬罪，將吳女判處有期徒刑16年，褫奪公權5年。

法院亦考慮吳女的妹妹和弟弟提出損害賠償748萬餘台幣（181.5萬港元），根據相關證據，只判處吳女賠償308萬餘台幣（74.8萬港元），全案可上訴。目前案件在上訴中。

防止自殺求助熱線：

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撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000

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責任編輯︰王明芳