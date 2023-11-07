【家事糾紛】丈夫要求辭職月給$800家用　擁會計學位人妻委屈：出去打工賺更多

▲ 馬來西亞一名人妻大呻丈夫一個月只給500令吉（約840港元）的家用。

自古以來，清官難審家庭事。馬來西亞一名全職家庭主婦在網上大呻，月入過萬的老公每個月只給幾百元自己做家用，她認為自己犧牲了不少才換來這個數目，令她感到心理不平衡。帖文一出引來大量留言，網民意見不一，有人認為她不懂知足，但也有人認為溝通是最重要。

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人妻以匿名投稿至Twitter的「meinmokhtar」專頁，她透露和丈夫已結婚7年，雖然自己擁有一個會計學士學位，但因應丈夫要求而當起全職家庭主婦。

經過多年奮鬥，人妻表示，現時丈夫的月薪已達1萬令吉（約1.68萬港元），扣除家中的開銷如供樓、供車、家中伙食等，一個月還餘下5千令吉（約8,400港元）；至於家用方面，丈夫每月給500令吉（約840港元）給人妻。

一個月數百元的家用令人妻頗有微言，因為她認為自己擁有大學學歷，要去找一份高人工的工作很容易，但她最後聽從丈夫的要求而放棄了賺錢的機會，但在家用上卻得不到一個對等的看待。更甚是，丈夫每月給奶奶的家用卻有1,500令吉（約2,500港元），有對比有傷害，令她感到更難過。

對於人妻的糾結，有些網民指出人妻要學會感恩，「如果他把一切都搞定了，那500令吉只是我一個人花的了，我想這就足夠」、「如果我丈夫突然死了，不僅僅是（沒有了）500令吉，我甚至不能每晚擁抱他。」不過，看到不少人留言指責自己，人妻再發言補充道，

你們不是我處境不會明白，你可以隨意發表自己喜歡的說話。你們不會明白我現在面對的境況。

有同為人妻的網民提出了一個實質的建議，「溝通。不是在這裡，而是和你先生一起，讓他知道你的想法和感受。讓他展示他的現金流動，然後表達你的意見。」

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責任編輯︰王明芳