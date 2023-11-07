移民潮丨移民前做體檢證患肺癌　女教師癌細胞再復發擴散左肺為高昂藥費感無力

▲ 移民前做體檢證患肺癌，女教師癌細胞再復發擴散左肺。

香港學界移民潮興起，51歲的阿珍是一位教師，本來亦有移民打算，但當接受身體檢查時，卻於去年意外確診1期肺癌，頓大失預算。禍不單行，即使已接受切除腫瘤手術，但今年初，她卻發現肺癌復發癌細胞更已擴散至左肺，現時更為高昂的藥費而苦惱不已。有慈善組織因此呼籲政府應該加快將新式藥物納入資助安全網，勿忽略病患所面對的沉重治療負擔。

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51歲的阿珍是一位教師，她因打算移民而進行身體檢查時，意外發現肺部有陰影，最終於2022年3月確診1期肺癌，令她不得不將移民計劃暫時擱置。基於當時新冠疫情嚴峻，阿珍苦候4星期，才於私家醫院完成右邊部分肺葉切除手術。正當她以為生活可回復正軌，可從回教書工作崗位時；今年年頭，阿珍胸口卻突然感到劇痛並不能呼吸，她送院檢查時，證實肺癌復發。住院期間，阿珍肺部影像顯示胸間位置有陰影，醫生安排抽針檢驗後，發現癌細胞已擴散至左肺。阿珍指雖然十分渴望於等待手術期間接受術前輔助治療，使用新式術前免疫治療，但高昂的藥費卻往往令她感到十分無力。

臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生表示近來有臨床研究結果顯示，腫瘤大於4cm或擴散至淋巴結 而不適用標靶治療。病人在手術前配合輔助免疫治療可縮小腫瘤，同時降低復發風險和提升治癒機會。他又引用最新的研究指出，非小細胞肺癌患者若於手術前接受免疫治療配合化療，可有效縮小腫瘤，降低復發風險，提升治癒機會。現時，術前輔助免疫治療已成國際標準，英國以及澳洲等先進國家已將其納入資助項目，惟香港並未有就相關術前免疫治療納入藥物安全網。

今年9月至10月期間，癌症資訊網慈善基金對209位肺癌患者進行了一份問卷調查，95%的人並沒有接受術前輔助治療；78%受訪者認為缺乏政府資助是接受術前輔助免疫治療的主要障礙。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士表示藥費仍然是患者非常重要的考慮因素，建議香港政府當局引入相關治療的同時，也應該加快將有關藥物納入資助安全網，勿忽略病患所面對的沉重治療負擔。

▲ 左起 : 臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生及癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀。

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記者：容惠玲