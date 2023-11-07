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羅密歐與祝英台丨江美儀奸樣令人心寒　鄺潔楹喊戲過關全靠匿埋做一樣嘢

娛樂 12:26 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

《羅密歐與祝英台》

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》在下周踏入結局周，在昨晚（11月6日）《羅密歐與祝英台》出現劇情高潮，杜拉（江美儀飾）除自揭是Molly（鄺潔楹Judy飾）親生母親，更爆出羅素（潘志文飾）當年為了強搶她做妻子、殺死其丈夫及導致其流產的驚人往事。

自上周哥德（楊證樺飾）不聽指令殺死羅家三公子密峰（邵展鵬飾），杜拉即乘勢向羅家展開進一步報復，不惜利用親生女兒Molly令密田（徐文浩飾）及密林（吳子冲飾）兄弟決裂，二人打鬥期間密田更意外碌落樓梯慘變植物人。

羅密歐與祝英台丨江美儀露出狐狸尾巴　視后騷功架與鄭子誠「奸奸聯手」

《羅密歐與祝英台》

Molly得悉事件是因杜拉假冒自己身份而起後，前往質問杜拉，最終卻遭杜拉以親生母親身份及死去的家人逼令Molly支持她向無辜的羅家公子們作出報復。

對於Molly與「細媽」杜拉原來是親生母女，網民大表驚訝，有人因為劇情太精彩而認真問：「今個禮拜結局篇咩？」亦因為「細媽」太狠毒，網上掀起「細媽驚魂」，笑言Molly不應輕易相信自己是對方親生女之餘，還覺得「細媽」不用扮好人後將會更加暴走。

《羅密歐與祝英台》

層次式奸樣勁心寒

江美儀昨晚在《羅密歐與祝英台》以超凡演技帶動整集氣氛，無論是假冒Molly身份send message、向Molly坦白一切後再予以威脅，以及與羅素「你死我活」的搏鬥戲碼。

美儀均精準拿捏狠毒、慈愛、奸險、心涼及歇斯底里等多重情緒，層次式奸樣讓人看得心寒。

《羅密歐與祝英台》

鄺潔楹靠自己

另外，昨晚《羅密歐與祝英台》Judy的表現亦相當吸睛，喊戲更獲讚「夠晒楚楚可憐」，之前Judy曾透露有向好友林凱恩請教喊戲秘訣。

不過，該場喊戲Judy則完全是靠自己：「我要多謝自己，演今場之前兩日，我都係演情緒低落戲，但我覺得自己做得唔夠好，有啲唔開心仲喊咗。跟住我就同自己講，成日問人哋有咩方法演，但其實到最後都係要靠自己，我真係要諗一個方法去解決。」

《羅密歐與祝英台》

感謝江美儀指點

她續指：「因為我自己睇戲都易喊，所以我嗰日一開工就先將自己擺落情緒低落嘅位，然後匿埋上網摷啲唔係咁開心嘅片段睇，之後再去投入番場戲就易Handle啲。」

談到在劇中與美儀有不少對手戲，Judy感謝對方不但給予不少貼士，還很照顧她：「有一場NG咗5、6次都做唔好，美儀姐就叫大家畀我抖抖先，佢驚我再做落去會緊張。」  

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