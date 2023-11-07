明星扮靚丨鍾麗緹穿小背心示範運動騷好身材　嫁細12年丈夫花盡心思保養

▲ 嫁小鮮肉的鍾麗緹花盡心思保養！

鍾麗緹跟相距12載的內地男星張倫碩結婚7年，她帶著三名女兒跟張倫碩一起生活，雖然早前傳出婚姻亮紅燈，惟鍾麗緹晒合照放閃闢謠。

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粉色造型扮年輕

靠運動力保弗爆身型的鍾麗緹，日前於小紅書上載試範消除手臂Byebye肉的動作，身穿粉紅背心的她舉起啞鈴試範消脂動作，身材十分「跌蕩」。

但有網民批評鍾麗緹穿粉紅背心扮年輕，又說其打扮滿「土」味，當中有人留言：「還是喜歡年輕時的她，現在搞得有點鼓搗裝嫩的感覺」

不過有網民撐鍾麗緹：「不，我要是她這年紀，長這麼好看，我更裝，我都羨慕她們有努力的方向。」

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凍齡有壓力

事實上，53歲的鍾麗緹要做逆齡靚媽真的不易，加上跟老公相距12年，她曾經於直播哭訴，一直承受不少的輿論壓力 。當時她說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」

鍾麗緹直言怕被指跟老公年齡差距大，因而努力健身、美容和保持最好的狀態，她曾分享三大保養心得，笑言：「如果你保養得好，你的老公還在考大學！」

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奉行三低飲食

飲食方面，鍾麗緹以生酮飲食來減肥，另外她以「喝油」來代謝體內不好的廢物，她曾在蘇梅島11日內飲油排毒，不過只選健康的油，如椰子油。

另外，鍾麗緹三餐以清淡為主，堅持少油少糖少鹽的菜單，為了保持靚靚皮膚，她已經戒糖廿年。

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至於運動方面，她喜愛健身，從其分享的短片所見，弓箭步、舉重、仰臥起坐等動作也難不到他，鍾麗緹並喜愛與家人去滑水，難怪53歲的她體態依然很美！

而護膚方面，鍾麗緹曾拍片教網民以不同手勢按摩臉部，有助提升緊緻度，加速血液循環，可以減少臉部浮腫。

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