【蓄意傷人】涉用刀斬餐廳老闆娘  精神病漢認傷人罪還押候判

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20歲患精神病的無業男涉用刀斬傷位於慈雲山的「黃店」老闆娘，被捕後再被搜出背包內藏有另一把刀，警誡下承認因一時衝動犯案。無業男今（7日）於區域法院承認蓄意傷人罪及管有攻擊性武器罪。代表律師求情時指，精神科報告顯示，被告曾幻想自己是國家主席，計劃將非洲人基因植入中國人身上，又指社會運作引爆被告對欺凌者仇恨，被告當時認為「黃絲」被美國人操控。法官將案押後至11月21日再訊，替被告索取精神及心理報告。

被告馮志達（20歲，無業），被控1項蓄意傷人罪及1項管有攻擊性武器罪，事發於2022年8月24日。

代表律師求情時指，被告為家中獨子，智商低於平均值，自少有不好經歷，母親患有精神病。精神科報告顯示，由於被告患精神病，被告曾幻想自己是國家主席，計劃將非洲人基因植入中國人身上，並認為美國、日本欺凌中國。

代表律師又指，社會運作引爆被告對欺凌者仇恨，被告當時認為「黃絲」被美國人操控，認為黃絲是欺凌者。代表律師指，被告現已服藥，對事件感到抱歉。

案情指，曾姓女事主與被告互不相識，與丈夫於慈雲山經營餐廳。案發當日上午10時左右，被告走進餐廳，曾問及被告有多少人用膳等，但被告沒有說話。曾接着問被告是否獨自堂食，被告點頭。曾再叫被告掃描「安心出行」二維碼，被告則問餐廳是否營業，曾回答是。

被告突然拿出1把11厘米長的刀，斬向曾頭部兩下。曾隨即流血並跑離被告人，被告續衝向曾施襲，曾右手擋住被告右手，過程中扭傷腳踝。被告再用刀刺向曾右肩，曾其後倒在餐廳男顧客所坐位置附近地上，男顧客看見被告右手持刀走近曾，於是衝前捉住被告右手，將他制服，被告冷靜後自行丟下刀。

被告其後被捕，於警誡下承認「因為我唔鍾意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」。警方在現場檢獲被告施襲的刀，另於被告的背包內發現另一把刀，被告警誡下承認「把刀都係諗住用嚟斬人用」。

醫療報告顯示，曾頭皮、右頸及右肩均有裂傷，當日接受治療後出院。被告進行警誡錄影會面時承認因一時衝動犯案，被告指因餐廳是「黃店」而襲擊曾，被告承認於1個月前購買涉案兩把刀，由於過度幻想，被告會以刀戳空氣。

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記者：梁錦麟