拉闊音樂會丨張敬軒林家謙開騷前輕鬆傾　軒公家謙Match前輔導班互相了解

▲ 《拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》

叱咤903主辦《拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》將於11月11日晚於亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。屆時，張敬軒、林家謙將在舞台上以音樂呈現彼此間的Perfect Match，為觀眾帶來一場前所未有的音樂盛宴，成就拉闊創作新里程。



張敬軒（軒公）與林家謙（家謙）在演出前輕鬆傾，在《Match前輔導班》中互相說出真心話，透過問題說出對對方的初印象，問到用一種動物比喻對方：家謙指軒公像隻獅子，除了像獅子般熱情，內裏還有一份霸氣。

而軒公則指初認識的家謙像非洲大草原上的狐獴，但認識過後則像一隻樹懶，原來家謙在對方眼中是懶洋洋的感覺。

▲ 《拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》

指出對方缺點



另外，又問到如果鬧咗交邊個會主動哄對方：軒公表示與處女座鬧交好有經驗：「我啊媽就係處女座！不過我通常都會哄返對方。」他續指家謙屬於「好難哄」：「通常要佢自己去疏導，哄咗都冇用！」

之後，指出對方邊個缺點令你唔太接受：家謙最介意自己站在對方旁邊會顯矮：「下次開live著拖鞋！」談到家謙的缺點，軒公指從來沒有覺得家謙是個奄尖的人：「佢有種原則，佢以往畀啲Demo我都好整齊，搞到我都唔好意思Hea覆。」



最後到殘酷二選一的題目，問軒公會選擇姐姐或是家謙整的早餐：軒公斬釘截鐵地選擇家謙，家謙卻表示自己不懂下廚：「煮公仔麵都ok，我唔會煮糊仔俾你食嘅，可以煮一個爽口嘅公仔麵。」兩位主角從《Match前輔導班》中更了解對方，化身Perfect Match！

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