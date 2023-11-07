  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食登陸】飽覽醉人維港美景意大利菜Paper Moon　推全新瑰麗夢幻雙人下午茶

休閒消費 13:03 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

Paper Moon意籍行政總廚 Marco Maggio為下午茶換上新裝，推出 Vivid Fantasy Afternoon Tea。

坐擁懾人維港美景的 Paper Moon向來是城中下午茶熱點，近日意籍行政總廚 Marco Maggio為下午茶換上新裝，推出 Vivid Fantasy Afternoon Tea，以高雅柔和的玫瑰金三層架盛載全新設計的鹹甜美點，帶來煥然一新的視覺和味覺享受。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】常捱夜可致不育？穿緊身褲恐殺精？　泌尿科醫生拆解3大迷思

下午茶之旅由濃滑醇厚的龍蝦忌廉泡沫湯開始，鮮味洋溢的龍蝦湯佐以香脆的烤麵包，增添了層次；接著品嚐熱烘烘的鐵板和牛西冷伴薯角，鐵板的熱力讓肉質軟嫩的和牛油香昇華，惹人垂涎。

披薩為 Paper Moon 的主打菜式之一，Marco 亦特別加入即席烤焗、色香味俱備的意式香草車厘茄披薩，呈獻地道意大利滋味。其他鹹點則有巴馬火腿伴雅枝竹、香煎吞拿魚伴西西里番茄紅醬、三文魚他他窩夫撻、意式辣肉腸炸飯糰伴番茄及芝士醬、意大利青瓜卷伴芝士羅勒醬，每款均別具不同風味。

甜品為下午茶不可或缺的一環，馥郁幼滑的朱古力慕絲方塊、酸甜酥脆的蘋果金寶撻，還有清新怡人的紅桑子泡芙條、士多啤梨奶凍、反烤雜果撻，為午後時光錦上添花。

飲品方面，除了咖啡及茶以外，下午茶亦備有果汁、賣相繽紛奪目的雞尾酒及無酒精雞尾酒讓客人自選。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【餐廳情報】壽司郎即日起供應下午茶　$40可享壽司盛配麵食
16:00 2023/11/01
【餐廳情報】壽司郎即日起供應下午茶　$40可享壽司盛配麵食
【雙11優惠】一文看清餐飲消費優惠　焦點：5星級酒店自助餐買一送一
11:03 2023/11/02
【雙11優惠】一文看清餐飲消費優惠　焦點：5星級酒店自助餐買一送一
【美食登陸】Pizza Hut與「蛇王芬」中西合壁推「大吃一驚蛇羹批」　顛覆味蕾帶來滿滿驚喜
13:26 2023/11/03
【美食登陸】Pizza Hut與「蛇王芬」中西合壁推「大吃一驚蛇羹批」　顛覆味蕾帶來滿滿驚喜

你可能感興趣

【餐廳情報】壽司郎即日起供應下午茶　$40可享壽司盛配麵食
16:00 2023/11/01
【餐廳情報】壽司郎即日起供應下午茶　$40可享壽司盛配麵食
【雙11優惠】一文看清餐飲消費優惠　焦點：5星級酒店自助餐買一送一
11:03 2023/11/02
【雙11優惠】一文看清餐飲消費優惠　焦點：5星級酒店自助餐買一送一
【美食登陸】Pizza Hut與「蛇王芬」中西合壁推「大吃一驚蛇羹批」　顛覆味蕾帶來滿滿驚喜
13:26 2023/11/03
【美食登陸】Pizza Hut與「蛇王芬」中西合壁推「大吃一驚蛇羹批」　顛覆味蕾帶來滿滿驚喜
餐廳情報 著數優惠 商場活動 意大利菜 美食 雞尾酒 意大利 下午茶 朱古力

最高瀏覽

【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫
【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）