【美食登陸】飽覽醉人維港美景意大利菜Paper Moon　推全新瑰麗夢幻雙人下午茶

▲ Paper Moon意籍行政總廚 Marco Maggio為下午茶換上新裝，推出 Vivid Fantasy Afternoon Tea。

坐擁懾人維港美景的 Paper Moon向來是城中下午茶熱點，近日意籍行政總廚 Marco Maggio為下午茶換上新裝，推出 Vivid Fantasy Afternoon Tea，以高雅柔和的玫瑰金三層架盛載全新設計的鹹甜美點，帶來煥然一新的視覺和味覺享受。

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下午茶之旅由濃滑醇厚的龍蝦忌廉泡沫湯開始，鮮味洋溢的龍蝦湯佐以香脆的烤麵包，增添了層次；接著品嚐熱烘烘的鐵板和牛西冷伴薯角，鐵板的熱力讓肉質軟嫩的和牛油香昇華，惹人垂涎。

披薩為 Paper Moon 的主打菜式之一，Marco 亦特別加入即席烤焗、色香味俱備的意式香草車厘茄披薩，呈獻地道意大利滋味。其他鹹點則有巴馬火腿伴雅枝竹、香煎吞拿魚伴西西里番茄紅醬、三文魚他他窩夫撻、意式辣肉腸炸飯糰伴番茄及芝士醬、意大利青瓜卷伴芝士羅勒醬，每款均別具不同風味。

甜品為下午茶不可或缺的一環，馥郁幼滑的朱古力慕絲方塊、酸甜酥脆的蘋果金寶撻，還有清新怡人的紅桑子泡芙條、士多啤梨奶凍、反烤雜果撻，為午後時光錦上添花。

飲品方面，除了咖啡及茶以外，下午茶亦備有果汁、賣相繽紛奪目的雞尾酒及無酒精雞尾酒讓客人自選。

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責任編輯︰王明芳