APA優異生丨吳嘉儀被指懷孕兼推Job　阿七貼水著申冤：我沒有請假【多圖】

▲ 「阿七」吳嘉儀於IG申冤。

今年成為人妻的「阿七」吳嘉儀未有收起福利，不時於網上分享靚相，獲網民讚好。

不過最近吳嘉儀被指請假及推Job，又傳出懷孕消息，阿七急忙於IG發文澄清。

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阿七貼水著申冤

阿七於IG分享水著照，並寫道：

唔開心嘅時候睇吓個海，曬吓太陽，個心會舒服dd🌞🌊

「希望每個在努力嘅人，不要因為旁人嘅三言兩語打擊而忘記初心，繼續努力🤍」肯努力的人總不會一無所有，謝謝前輩送的話💪🏻💪🏻💪🏻

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#throwback

#我沒有請假我只有沒有通告的日子在屋企附近海灘走走

#thankyoutoallthegoodpeople

#靜一靜

#吳嘉儀 #阿七

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APA奪佳績畢業後入行

阿七於2011年成功考入香港演藝學院（主修表演），並以優異成績奪得校內「成龍慈善基金獎學金」及「鍾景輝萬寶龍藝術獎學金」。2015年，她修畢香港演藝學院戲劇藝術學士後，便參加TVB第28期藝員訓練班。

熱愛演戲的她不怕辛苦，她曾分享：「初期入TVB訓練班，曾需要連續開工30小時也沒問題，因為現場可過足戲癮，到看見出街的片會很多回憶。」

她續指：「演員是一份可以體驗到不同人生的工作，（體驗到）很多地方或事物。如果我冇入這行，我這一生都未必有機會見識到，我覺得是值得的。」

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