2023聖誕節｜黃埔天地Mr.Men Little Miss嘉年華　2米Mr.Happy+投影倒數月曆打卡必影

▲ 除此之外,聚寶坊亦有換上駕著雪橇車造型的角色們,正在為聖誕派對進行佈置。

還有一個多月就到聖誕,各區的聖誕佈置、打卡位已經蠢蠢欲動,準備在12月與大家過聖誕!若喜歡趣怪的彩色笑哈哈角色Mr. Men Little Miss系列的話,就要留意了,因為一群主角包括Mr. Strong, Mr. Tall, Little Miss Hug 和 Little Miss Sunshine即將於12月進駐黃埔天地,化身成多個巨型打卡位,適合一家大細、情侶和三五知己去影靚相!

今年黃埔天地特意舉辦【Mr. Men Little Miss –Winter WhampoaLand】歐風聖誕嘉年華,現場打卡位處處,其中不得不提的,是露出招牌笑容的2米高的巨型吹氣 Mr. Happy!而在拱門旁邊,一眾 Mr. Men Little Miss亦熱鬧地玩高塔滑梯和溜冰,超可愛!

打完卡,當然少不了睇裝飾!拱門下有展出不同角色的掛畫 Gallery,大家可以細看每幅繽紛的掛畫,而且現場亦有投影倒數月曆,每日都有不同角色現身與你倒數聖誕,設計亦會每日更新,每日去都有驚喜,夠晒獨特!各位Mr. Men Little Miss的粉絲,記得把握時間去打卡啦!

【Mr.Men Little Miss – Winter WhampoaLand】

地點:黃埔天地「黃埔號」(船尾戶外位置)及聚寶坊

記者:Panda