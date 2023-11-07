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2023聖誕節｜黃埔天地Mr.Men Little Miss嘉年華　2米Mr.Happy+投影倒數月曆打卡必影

話題 16:17 2023/11/07

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除此之外，聚寶坊亦有換上駕著雪橇車造型的角色們，正在為聖誕派對進行佈置。

還有一個多月就到聖誕，各區的聖誕佈置、打卡位已經蠢蠢欲動，準備在12月與大家過聖誕！若喜歡趣怪的彩色笑哈哈角色Mr. Men Little Miss系列的話，就要留意了，因為一群主角包括Mr. Strong, Mr. Tall, Little Miss Hug 和 Little Miss Sunshine即將於12月進駐黃埔天地，化身成多個巨型打卡位，適合一家大細、情侶和三五知己去影靚相！

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今年黃埔天地特意舉辦【Mr. Men Little Miss –Winter WhampoaLand】歐風聖誕嘉年華，現場打卡位處處，其中不得不提的，是露出招牌笑容的２米高的巨型吹氣 Mr. Happy！而在拱門旁邊，一眾 Mr. Men Little Miss亦熱鬧地玩高塔滑梯和溜冰，超可愛！

打完卡，當然少不了睇裝飾！拱門下有展出不同角色的掛畫 Gallery，大家可以細看每幅繽紛的掛畫，而且現場亦有投影倒數月曆，每日都有不同角色現身與你倒數聖誕，設計亦會每日更新，每日去都有驚喜，夠晒獨特！各位Mr. Men Little Miss的粉絲，記得把握時間去打卡啦！

【Mr.Men Little Miss – Winter WhampoaLand】
地點：黃埔天地「黃埔號」（船尾戶外位置）及聚寶坊

記者：Panda

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