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銀屑病｜銀屑病痕癢難耐不能斷尾　醫生分享4大日常護理貼士

醫生診症室 09:00 2024/03/04

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銀屑病痕癢難耐不能斷尾，醫生分享4大日常護理貼士。

銀屑病是一種常見的慢性皮膚病，嚴重起來令人相當困擾。本港皮膚科專科醫生鄒傳德在接受TOPick訪問時分享，在香港大概有千分之三的人會患有銀屑病，若患上銀屑病，平時生活上要多加注意，同時他亦分享了4大日常護理貼士。

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鄒傳德醫生指，銀屑病的主要原因是免疫力系統異常，免疫系統的細胞過度活躍，在皮膚上形成了許多炎症，使得皮膚的表皮細胞過度生長，就會形成許多不健康、有紅斑的情況出現。

而銀屑病的主要特徵，就是會在頭部、手踭、膝蓋等常見部位出現界限分明的紅斑，上面覆蓋一層銀白色的銀屑。通常這些紅斑的痕癢情況不一，皮膚會比較乾燥。對此，鄒醫生分享4大日常護理貼士，可以幫助紓緩銀屑病所帶來的不適。

4大日常護理貼士

1. 潤膚

鄒醫生表示，銀屑病患者的皮膚通常會較乾燥，除了按時使用藥膏，吃藥、打針以外，減少痕癢的其中一個方法就是潤膚。建議患者可以選含有保濕成分的潤膚膏，比如含甘油、尿素成分，或者「神經醯胺」（Ceramide），一種在皮膚上模仿油脂層的物質，這些成分都有助保濕。

2. 止癢

若感覺痕癢，局部位置盡量不要抓撓，可嘗試用冰敷；塗抹潤膚膏，保濕亦會有止癢的作用；臨睡前可以吃一些止癢的抗組織胺藥，都可以有效止癢。

3. 沖涼

沖涼時要注意沖涼水不能太熱，因為水溫太熱會沖走油脂，從而導致皮膚愈來愈癢。如果在夏天要注意流汗情況，汗水會刺激皮膚而導致更加痕癢，流汗就要馬上沖涼，盡快抹乾。

另外，不要挑選太有刺激性的沐浴露，若沖完之後覺得很乾爽，反而不太適合，沖完之後有一點油膩感會較好，以及最好選擇一些不含香料、酒精的沐浴露，就不會令皮膚太乾燥。

同樣，洗髮露也要選擇較溫和的成分。因為銀屑病大多數會影響到頭部，有時斑塊會較厚、較紅，可以用一些煤焦油洗髮露，好處就是它有消炎作用，以及會加入水楊酸成分，使得銀屑病的皮塊可以溶化，不會這麽厚；不過若用在正常的皮膚位置就會變得更加乾燥，因此病人要視乎情況，可能未必每天使用，或者局部使用，其餘時間就使用較溫和的洗髮露。

鄒醫生又提醒，沖涼次數可能因人而異，具體要看患者膚質情況，一般而言仍然可以每天沖涼，但如果有些皮膚很乾的病人，每天沖涼令他感到很不適，也可以減少次數，比如隔天沖一次。

4. 飲食

鄒醫生建議，病人應減少進食辛辣食物、酒精、咖啡、濃茶等等，注意不要讓皮膚受到刺激，加劇痕癢。至於其它食物，他表示，除非患者吃完之後曾出現皮膚敏感這類往史，否則也不建議一定要戒口。他又指，現今未有證據，確實指明哪類食物可有助減輕銀屑病的病情：

所以最基本都是要均衡飲食，遵守食物金字塔，每樣食物、每樣營養都吸收，不要將太大壓力擺在戒口那一方面。

不同季節的護理要點

夏季主要就是可能會比較熱、潮濕，令痕癢情況加劇，所以鄒醫生建議，如果出汗就要盡快沖涼；另外留在室内溫度較低的位置，可以紓緩皮膚痕癢。秋冬天就相反，主要會比較乾燥，所以更要注意保濕；而沖涼的水溫也不能太熱，以及使用適當的沐浴露和潤膚膏，為皮膚保濕。

鄒醫生强調，若皮膚較乾燥再加上有炎症的話，應盡量避免接觸有刺激性的東西，包括酒精（如酒精搓手液），或者清潔用的洗潔精，同時要控制洗手次數，使用溫水等等；而衫褲方面就不要選擇太粗的布質，使用柔和一點的會更好，這些都可以幫助減少皮膚乾燥以及炎症發生的情況。

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記者：何沛怡

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