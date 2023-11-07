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運動意外丨參加3項鐵人賽遇溺身亡　53歲男運動員游到一半突失知覺

健康資訊 13:49 2023/11/07

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53歲男運動員參加3項鐵人賽，游到一半突失知覺遇溺身亡。

不少人愛參加運動競賽，澳洲昆士蘭近日舉辦「三項鐵人賽」，一名53歲男選手卻在泳賽中遇溺，工作人員把男子從水中救出時即為他進行CPR，惟最終男子仍然失救身亡。

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CNN報道，澳洲昆士蘭州上周日（5日）舉辦努沙三項鐵人賽（Noosa Triathlon），一名53歲男選手在泳賽中溺水身亡。昆士蘭警方表示，該名男選手來自澳洲維多利亞州，在水中被救出時已失去意識，工作人員試圖搶救該男子，但他最終被宣布當場死亡。警方認為事件無可疑，而男子的身份仍未被公開，目前正待進一步驗屍報告。

賽事發言人隨後在聲明指出，對男選手的家人和朋友表示哀悼，並表示將繼續向他們提供支持。發言人又感謝停下來提供援助的其他選手，以及迅速為選手提供醫療支持的急救員及醫護人員。

據主辦單位介紹，努沙三項鐵人賽是世界10大三項鐵人賽之一，比賽項目包括1.5公里游泳、40公里單車及10公里跑步賽事。而儘管意外發生，今年活動仍在繼續。

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責任編輯：羅嘉欣

意外事故 運動員 三項鐵人 游泳 跑步 單車 澳洲

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