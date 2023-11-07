靚媽精明眼︱九龍東皇冠假日酒店第二位$9優惠　$124歎下午茶+半自助午餐+晚餐

▲ KKday即日起推出香港九龍東皇冠假日酒店半自助午餐、下午茶及晚餐快閃優惠，第2位只需$9！

淡季自助餐優惠停不了，KKday即日起推出香港九龍東皇冠假日酒店半自助午餐、下午茶及晚餐快閃優惠，第2位只需$9，其中「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶每位更低至$123.5，每位客人更可獲贈價$2,375的GLYCEL護膚禮遇，最啱各位靚媽！

最新影片推介：

香港九龍東皇冠假日酒店頂層餐廳星幕Cielo與GLYCEL聯乘推出「Cielo x GLYCEL煥采營亮」下午茶，加碼以11款精緻美點慶祝酒店開業11周年，創作靈感以GLYCEL紅白色品牌色彩為主軸，以健康食材炮製出吞拿魚番茄綠海草脆多士、紅菜頭鷹嘴豆泥海葡萄撻、西瓜西班牙凍湯配羊奶芝士、泰式紅咖喱鷄肉泡芙等鹹點，還有英式鬆餅配玫瑰莓果醬、紅絲絨蛋糕卷、鮮果千層酥、紅莓燕窩芭菲等。

每位客人更可獲贈價值$2,375 GLYCEL護膚禮遇，包括細胞昇華修護液3ml、細胞昇華面霜3g、細胞昇華眼霜3g、憑換領卡於GLYCEL門市換領全效升級版魚子極緻修護面膜一片及購物禮遇、憑換領信可於指定香港GLYCEL美妍中心免費享用細胞昇華修護療程一次。

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而星幕Cielo的半自助午餐及忘憂半自助晚餐同樣享有第2位$9優惠，半自助午餐可於各款主菜中選一款，包括美國西冷牛扒配燒根菜、燴牛面頰配薯蓉、海鮮墨汁寬條麵、燒春雞配香辣薯角、慢煮鴨胸配牛油薯蓉、米蘭式煎豬柳配香草焗薯仔，更可享用自助沙律吧、餐湯。

忘憂半自助晚餐則可選一款精選主菜包括扒美國西冷牛扒配奶油焗薯仔、日式燒雞配燒根菜、烤焗石斑、沙樂美腸及辣肉腸薄餅、香煎鱸魚配焗薯仔、扒美國封門柳配薯蓉、扒羊架配香辣薯角。

優惠詳情

預訂日期：即日至11月12日23:59

用餐日期：2023年11月7日至12月10日

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

【KKday 9 周年快閃限量搶 – 第2位$9】

「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶

優惠價：$198 + $9/2位（連服務費$247/2 位，平均$123.5/位，原價$218/位）

▲ 第二位$9優惠仍然可以預訂。（網頁截圖）

【KKday 9 周年快閃限量搶 – 第2位$9】

半自助午餐（12:00 – 14:30）

優惠價：星期一至五$258 + $9/2位（連服務費$319/2位，平均$159.5/位，原價$284/位）

星期六至日$298 + $9/2 位（連服務費$367/2 位，平均$183.5/位，原價$328/位）

【KKday 9 周年快閃限量搶 – 第2位$9】

忘憂晚餐（18:30 – 22:30）

優惠價：星期一至日$428+ $9/2 位（連服務費$523/2 位，平均$261.5/位，原價$471/位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲