白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡

▲ 林保怡在《白日之下》演出備受讚賞！

面對每天也有不同的新聞發生，可能會有一兩單令大家留下深刻印象，不過正正因每天有「海量」的新聞，大家很容易被新的新聞蓋過舊，漸漸便遺忘，一些曾經令人感到氣憤﹑無奈的報道。

電影《白日之下》便是一部想喚醒大家當年某間護老院虐待院友及涉嫌性侵院友的事件，將新聞個案呈現在觀眾的眼前，而電影自播映以來已引起社會廣泛迥響！

戲中飾演殘疾院舍「彩橋之家」院長章劍華的林保怡，接受TOPick專訪自言憎恨此角色，盼透過電影喚醒社會對這個議題關注：「如果不是有一天可能是你 ，可能是我，也是受害者。」 並稱會繼續演不同類型的「魔鬼」，讓觀眾看到更多不同一面。

【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角 林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後

憎恨院長角色

此戲改編自多宗真人真事個案，保怡直認看到當時新聞報道有很大衝擊：「因為很近我們，竟然會在香港發生這些事情，有沒有搞錯？老人家竟然這樣被對待？這些衝擊反而大過我看劇本。」

得悉飾演院長一角後，保怡坦言不喜歡這個角色，「不只是討厭而是憎恨」：「最辛苦我回到家不敢照鏡，搭電梯又不敢看鏡子，很怕見到自己的樣子。直至最後一天，導演對我說拍完，我立刻剪頭髮回復真我。」

▲ 林保怡憑《白日之下》提名金馬獎最佳男配角。（陳慧安 攝）

為角色做好準備 觀眾對「院長」憎恨

為了演活角色，保怡透露在事前做了一些資料搜集：「有叫公司介紹弱視的朋友給我認識，讓我接觸他們。導演也給很多真實個案的資料給我們塑造角色，我亦有上網再重溫當年的報道，自己也會想用甚麼方法演繹，才能呈現到那個角色的層次，像一個真人而不像角色。」

觀眾對院長極之憎恨，氣憤最終法律制裁不了他，保怡指代入觀眾角度，同樣有一種發泄不了的感覺：「我只是看了一次，就是在匈牙利影展，看完後都會有種『屈住屈住』沒有地方發泄的感覺 ，會覺得如果出面有個沙包被我打就好，我希望可以有法律制裁他 ，但他現在依然消遙法外。」

▲ 林保怡在《白日之下》演院長一角。

最觸動一幕 戲中金句連連

除了院長的行為可恥，他坦言最觸動其便是一班老人家集體被脫光在天井上洗澡的一幕，至今仍歷歷在目：「那場令我有很深刻印象，我看完後回想真實也感到很傷心，雖然當時是夏天， 『尊嚴』兩個字已經沒有 ，竟然有人做得出手。」

正正情節虐心，加上有多句金句令人看得有共嗚，包括「人老了就是包袱」﹑「你以為可以改變世界？」﹑「你覺得很離譜嗎？這種事每天都在發生。」等，對此保怡說：「我只可以說給大家知道，不只是香港發生，我去到匈牙利的時候，也有同樣事情發生，這個是全世界的事。」

他指大眾應正視問題，不應任它發生，「大家也有爸媽，因為各種原因，可能地方問題，最終要送他們到老人院，會否有同樣問題出現？直至將來你老了，也要去老人院的時候， 會否出現在你身上？ 這個問題是要正視，不可說任它發生，會有人理；自己不用理，不是這樣的。」

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盼社會關注

因此，保怡盼透過電影喚醒大家關注這個議題，全因他深明人總是善忘，「當年看到這單新聞真實個案，都會覺得事情很離譜，但第二天又會被其它離奇古怪的新聞掩蓋 ，就此就忘記了。」

不過他直言沒有懷着很大的希望，大家看畢電影後能作出任何申訴，「現在《白日之下》出聲， 就是希望有一天可以改變到曾經發生或者現在還發生的事情，只是我們不知道，有些事情可能還未揭發，如果不是，有一天可能是你，可能是我，也是受害者 。」

▲ （陳慧安 攝）

入圍金馬男配角

憑着保怡絲絲入扣的演技，除備受觀眾大力讚賞外，更憑此戲角逐金馬男配角獎，他自言隨着年齡階段有不同的心情面對：「我猜自己30歲時會有不同的心情﹑40歲亦會不同﹑50歲又更加不同，所以現在我很平常心。」

他續說：「 我知道被獲提名的時候，是公司同事告訴我，當時我正在清潔廚房，他們很興奮告訴我『你獲提名』 ，朋友﹑Fans和同事較我更開心，我覺得已經得了獎。 雖然我只是提名，但提名也很難，有那麼多部電影 ﹑那麼多個演員，所以我覺得不得到也好，這刻我已經拿到獎，全也在心中。」

正如他所言，對獲獎平常心對待，加上他的演技早已備受認同，會否對獎項已經沒有感覺？

保怡笑言：「不是的，如果獲獎我內心很開心，我身邊的朋友和粉絲會更加開心，他們的開心等於我的開心。 我覺得最重要是內心， 心靈上面如果滿足，自然就會快樂。」

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繼續演「魔鬼」 享受當演員

入行逾30年的保怡演過無數經典角色，不過他自言絕對不多，並揚言想繼續演不同類型的「魔鬼」：「這個世界有很多種類的人，電影也只是剛剛開始，很像這個院長。世上還有很多的魔鬼 ，你看新聞時見到很多以為表面很正直的人，其實也是魔鬼 ，他們只是假裝在你角度為你着想，不要以為他們是好人。」

他認為「好人」的角色有太多的規範，並解釋表示：「就如你叫我演警察，當然警察也有不同性格，但我沒可能將一個正義角色反轉，除非個劇本寫的是壞警察，所以我都是喜歡演你們所說的壞人多點。」

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至於曾任監製的保怡，直言享受當演員大過做製作人：「做製作人很煩，留給其他人做，做演員只要去到現場就可以很專心演戲，拍完就可回家，舒服多了。」

是與非，對與錯，從來是自己選擇，就如電影其中一句對白所言：「懂得選擇的人不多，選擇對的人更少，不要為一個正確決定而內疚」!

場地提供：K11 Art House

記者:陳曉柔

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