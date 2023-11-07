保暖大法︱下周初氣溫驟降一區低見14°C　專家教禦寒法防心腦血管病

▲ 下周初氣溫驟降一區低見14°C，專家教禦寒法防心腦血管病。

天氣轉涼注意！天文台預測，一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，下周初氣溫逐步下降。根據九天天氣預報，下周一（13日）氣溫介乎20至25度，早晚清涼；料下周二（14日）氣溫跌破19度，清晨時間新界將有地區降至14度左右，本港廣泛地區亦跌破廿度。

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專家教禦寒方法

氣溫驟降，要注意保暖，否則容易感冒、甚至引發心腦血管疾病，嚴重可致猝死。TOPick整合心臟科醫生、註冊中醫師等專家分享，教大家從飲食、居家層面做好暖身工作，免受冷空氣侵襲致病。

1. 鞋內攝錫紙即暖5°C

天氣轉涼，很多人都有手腳冰凍問題。台安醫院心臟科醫生袁明琦表示，血管會熱脹冷縮，天氣寒冷下血管收縮，人體末梢的地方例如手尖、腳掌亦會因此而血循環不夠，出現手腳冰冷情況。這時，其實不需要出動羊毛襪，有專家教路，只要在鞋內放一張錫紙，5分鐘内就可以使腳掌溫度提升5度。

根據台媒《中天新聞》曾進行實測，節目組請一名男子先用一張錫紙把整個腳掌包住，然後不穿襪子直接穿鞋。5分鐘後，經儀器量度，男子腳掌溫度由原本約24.5度提升至約29.7度。

對此，中學教師王凱解釋，原理與拯救登山者的保護銀色錫紙一樣，由於外面的溫度一定比人體溫度低，人體的熱輻射就會往外流走，假如把錫紙包住人體，就可以把熱輻射反射回至人體，達至保溫效果。

2. 泡泡紙保暖法

想提高室内溫度，不一定只能用暖爐，廉價實用的泡泡紙就可以做到。台灣電視節目《一袋女王》其中一期節目，就有來賓介紹「泡泡紙保暖法」，更被譽為是「禦寒神器」，在南韓很流行。材料只需一張泡泡紙、噴水壺、剪刀、膠紙，就可以進行，步驟如下：

量度窗戶大小後，用剪刀剪出適當大小的泡泡紙；

用噴水壺噴濕窗戶；

將泡泡紙平面的一方貼上窗戶，再用膠紙封實縫隙。

此方法的原理在於，玻璃是傳導體，而泡泡紙為膠製，屬於絕緣體，可以減慢熱力傳遞；一個個小氣泡結構，形成真空層，所以可以令外面的冷空氣透過玻璃傳入室內的速度減慢，阻隔冷空氣傳入，令屋內溫度提升最少3度。

3. 天冷「賴床」防猝死

台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文曾表示，寒流來襲時，要特別做好室內保暖功夫，預防猝死。他指出，清晨屬最危險時段，起床時溫度劇烈變化會刺激交感神經，導致血管突然收縮，容易引致心腦血管相關疾病；患有三高慢性病、心腦血管病患者都是高危一族。

林謂文建議，醒來可先賴床5至10分鐘，讓身體適應溫差變化；並將輕便的保暖衣放床邊，起床時穿上，再喝暖水。

4. 禦寒食療及湯水

註冊中醫師徐思濠曾接受TOPick訪問時表示，「人體熱力由臟腑運行所產生，陽氣旺，即能作預防寒氣。因此禦寒不能單純依靠蔬菜和五穀類的供給，還需吃點肉類。飲食要均衡，魚、肉、菜每樣平均，亦可於食材上加配薑、蔥、胡椒，有助驅風散寒。忌生冷寒涼的食物，如冰淇淋、汽水、刺身和生蠔等。推介2款湯水：

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另外，註冊中醫師張婉蘭又指「冬令進補」應根據實際情況有針對性地選擇清補、溫補、小補、大補，切忌盲目「進補」。推介2款抗寒食療：

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責任編輯：羅嘉欣