劉家昌再揭爭產內情　控訴甄珍母子：死前還我個公道吧！

▲ 劉家昌與前妻甄珍

83歲劉家昌與前妻甄珍（原名章家珍）「爭產風波」鬧不停，昨日（11月6日）劉家昌再度發文控訴：「希望老天有眼，在我死前還我個公道吧！」揭露母子爭產內情，公安也捲入其中，劉家昌開酸：「章家珍沒那麼多腦筋，都是一個人前演好人的孽子，在背後掌控一切。」

劉家昌表示為建「藝術村」讓全世界的華人音樂家和畫家，能夠沒有顧慮的創作，他選定中國大陸江西龍虎山，預估投入5億人民幣建造，因此他賣掉市值約4億人民幣的崑山朋德酒店，另外向邵逸夫夫人方姐借500萬美元開辧費，成立公司名稱也登記上甄珍母子。

劉家昌再出招爆「驚人內幕」 指前妻甄珍溺愛兒子做出違反人倫下流事

▲ 劉家昌與甄珍母子此情不再。

指母子原形畢露

可是建造期間因工程要資金周轉，劉家昌以低於市價行情2.6億人民幣賣掉昆山酒店，錢匯入甄珍的帳戶，劉家昌指稱：「我叫他先還掉方姐的債務（方姐律師杜律津有詳細的紀錄），回到香港，這對拿到錢的母子原形畢露，態度惡劣的事事對抗我。」

他聲稱，後來要求甄珍把賣酒店的半數款項，匯到龍虎山繼續施工，可是對方卻完全沒有匯過一分一毫。

然後，劉家昌指：「連好友龐美兒捧場買個小單位，在香港付款給章家珍，也不匯回公司，私吞公款、套匯是刑事犯罪。我們報警，公安以她人在香港為由，不予受理。怕她的刑事犯罪影響到公司，我把她名字拿掉。」但大兒子幫忙周轉有限，最後變成爛尾樓，所幸王永慶家族接手協助才完工。

▲ 甄珍母子

紅了眼要發大財

他並痛罵甄珍母子：「十年從未來過的章家珍母子，暗地跑來看近2公里項目。紅了眼，又要發大財了，比我以前給的還多！暗地謊報公章遺失，公安不經查證竟發了新章，原始的公章在公司有編號的，他們暗地到工商局，一個辦事員也不經對證，把法人過到她名下。」

他更透露，兩周前法院判決要甄珍還清公司債務：「等法院執行完畢，我再回頭追究她們違造文書和套匯等刑事犯罪。希望老天有眼，在我死前還我個公道吧！」

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