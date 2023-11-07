【監守自盜】涉改名開立帳戶偷逾1,460萬買勞力士　瑞銀集團前聯席董事認罪囚7年

▲ 涉改名開立帳戶偷逾1,460萬買勞力士，瑞銀集團前聯席董事認罪囚7年。（資料圖片）

瑞銀集團前聯席董事涉於7個月內，更改與客户相同的姓名，將公司向客户的賠償逾1,460萬元存入有關帳戶，部分款項轉帳至錶行購買至少32隻勞力士後再轉售，另涉以帳户洗黑錢，涉案聯席董事於機場擬離港時被捕，今（7日）於高等法院承認盜竊等共4罪，被判監7年。暫委法官指被告嚴重違反誠信，精心盤算，改名開立帳戶存入涉款，被告明顯擬逃到英國享受盜竊成果，法庭須判阻嚇性刑罰保障銀行體系。

被告林忠耀（42歲），案發時為瑞銀集團前聯席董事(Associate Director)，今承認兩項盜竊及兩項洗黑錢罪，控罪指他於2020年3月13日至10月27日期間，在香港偷竊逾837.7萬美元（折約653.4萬港元）及逾103.7萬美元（折約809萬港元），均屬瑞銀集團的財產。兩項洗黑錢罪則指被告於2020年3月13日至12月8日，處理共逾1068.9萬港元，明知全部或部份為從可公訴罪行得益。

代表律師求情指，被告的工作性質如同經理級別，被告因受疫情影響工作而愚蠢犯案，對事件感後悔，案件亦令他不能重操故事。代表律師續指，被告於案件被揭發前辭職，強調並非為逃走而前往英國。

暫委法官判刑時指，被告嚴重違反誠信，偷去公司款項自用，於事件揭發前辭職，並擬飛往英國，明顯是為逃走，與妻子及寵物犬享受盜竊的成果。暫委法官指盜竊及洗黑錢罪互有關聯，被告為本案主腦，處理自己從公司偷取之款項，帳户亦有不明來歷款項。暫委法官指被告小心盤算，改名開立帳户作存款用，須判處阻嚇性刑罰，以保障本港銀行體系，故就4項罪共判監7年，另定於12月7日處理控方充公令之申請。

案情指，瑞銀集團於案發期間，為客户被多收費用而作出賠償計劃，被告為負責人。公司於2020年11月作出內部調查，發現其中46項交易的收款帳户，與公司或客户沒有聯繫，涉及款項折約逾1,460萬港元，款項分別由香港、新加坡及史丹福分行匯出。

經調查後發現該46項交易的收款人包括被告兩度改名後開立的帳户，當中涉及5項交易。被告更改之名字為客户名字，之後再改回原有名字；其餘41項收款人為8間手錶及手袋店，為被告購買名錶及手袋零售店。被告另曾向其中1間手錶零售店出售32隻勞力士錶，總值逾873.8萬元。被告以假名開立的帳户，曾從海外收到逾260萬不明來歷款項。

被告於2020年12月3日在機場被捕，被告的行李內有40個勞力士手錶編號牌及60個勞力士手錶綠牌，前往倫敦之登機證及移送狗隻往英國之文件。

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記者：林育慧