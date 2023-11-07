【入稟索償】女律師指遭律師行前合夥人性騷擾索償　答辯方申擱置匿名令明年1月處理

▲ 女律師指遭律師行前合夥人性騷擾索償，答辯方申擱置匿名令明年1月處理。（資料圖片）

大型律師行前合夥人被指涉情感操縱及強迫女初級律師發生性行為等，早前遭對方入稟指控違反《性別歧視條例》及要求索償，案件今（7日）於區域法院處理申請擱置女律師匿名令。答辯一方稱案件涉及誹謗性質，應盡快處理，原告方則指需時處理案件所涉大量文件，法官將案件押後至2024年1月12日再訊，屆時將處理擱置匿名令申請。

原告人為X，答辯人為Mariani Stefano。

答辯人今於庭上指出，原告X未有在誓章中完全披露事件，而案件涉及誹謗性質，答辯人亦受到困擾，要求盡快處理案件。原告人則指答辯一方存檔了兩份共達400頁誓章，當中涉及中文報導，故需時翻譯內容。法官聽取陳詞後，將案件排期至2024年1月12日再訊，屆時將處理擱置匿名令申請。

入稟狀指，原告於2020年於某大型律師行任職初級律師，答辯人當時為合夥人。原告指答辯人曾邀請她到家中觀賞日本刀，其間被強迫進行性行為。原告於2022年11月被診斷感染HPV病毒，答辯人是最有可能的感染源，醫生建議原告至少3天內不可進行性行為，惟答辯人仍在沒有得到原告同意下與其肛交。原告最終向管理層揭發事件，答辯人於2023年3月被要求辭職。

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記者：梁錦麟