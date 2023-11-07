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【職專教育】資訊科技學院側重在職培訓課程　支援企業內部培訓減人才流失

社會 16:42 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

VTC高級助理執行幹事郭展幹（右）及香港資訊科技學院院長許仁強博士（左）。（VTC提供圖片）

為培育資訊科技專才，VTC將成立香港資訊科技學院（HKIIT），重點為企業或機構提供在職培訓；VTC亦將於新學年開辦「數據科學及人工智能高級文憑」及「電腦及數據工程高級文憑」課程，配合現今科技發展，輔助企業；周四（9日）起接受報名。校方表示，職專教育定位清晰，有助培育本地人才應對人口下降問題；另會積極招收一帶一路沿線國家學生。

HKIIT院長許仁強表示，有望於年內定立HKIIT的學院標誌（Logo），並預料會於1月下旬或2月上旬，獲學術及職業資歷評審局完成審批，及後能以該學院名義宣傳及招生。他又稱，HKIIT將提供11個高級文憑課程、2個基礎文憑課程外，會側重於在職培訓，並主要與企業或機構合作，為旗下員工提供內部培訓，減低人才流失情況；首屆學生預計於2024/25學年入學，屆時由IVE提供的資訊科技和相關科技課程，將由HKIIT開辦。

VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，面對學生人口下降，職專教育定位清晰，能為學生提供多階進出、靈活進修途徑，掌握專業知識及技能以發展所長，又稱「輸入外勞屬短期措施，長遠需培育本地人才」。

因此，VTC將於新學年開辦「數據科學及人工智能高級文憑」及「電腦及數據工程高級文憑」課程。前者綜合各行業管理及應用數據最新情況，結合資訊科技知識及人工智能應用技術，教導學生掌握數據管理、展示及分析技巧，協助企業創造商業價值。另外，就物聯網及雲端運算發展，工程公司會藉智能設備收集數據並儲存於雲端，後者旨在教授學生智能設備數據收集、轉換、儲存、工程應用的數據分析及展示等技巧，幫助業界進行自動化及數碼轉型。

VTC亦會於新學年增設「寵物護理及保健高級文憑」課程，教授寵物店營運、寵物食品營養學等，應對寵物市場需要；並設「遊戲為本學習高級文憑」課程，推動或帶動遊戲教育及評估，培育教育工作者輔導兒童學習基礎知識、主動探索並啟發潛能。

為配合教育局推出的「通用指標」，VTC本學年起已將彈性收生安排，提升至課程人數的15%及院校收生總數1成，郭展幹表示，部分學生未必適合傳統的紙筆考試模式，但在其他方面表現出色，包括音樂、藝術及烹飪等，因此會以學生對學科的興趣，及是否有能力完成學位為評估準則，多元收生；他又指，校方未用盡有關配額，但會欣然取錄能展示自己有能力在該學科發展的「適合人選」，「希望看到學生透過職專教育找到自己的方向」。

學生可於周四（9日）起至明年2月29日，透過VTC入學網頁的「中六入學申請平台」報名，同時報讀各院校課程；若同學於上述日期前報名，將有機會於明年3月底獲有條件取錄通知。

特首亦於施政報告提出試行兩年的「職專畢業生留港計劃（VPAS）」，容許2024/25學年起入學的VTC全日制高級文憑課程非本地生畢業後，申請留港從事課程相關工作。許仁強認為，計劃能為非本地生提供更多選擇，他們有機會面臨出生地人口過盛問題，而藉此有助吸引他們報讀本地職專課程，及後留港工作，因此會積極招收一帶一路沿線國家學生。

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記者：梁凱婷

 

 

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