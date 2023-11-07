【美國制裁】全體立法會議員發聲明　嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務

▲ 全體立法會議員發表聯合聲明，嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務。(資料圖片)

美國國會跨黨派議員日前提出法案要求制裁香港官員及法官等，今日繼續有不同團體發聲明批評有美國國會議員擬提案。本港全體立法會議員發表聯合聲明，堅決反對，並嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務，公然干擾香港司法制度。

聲明指，特區政府嚴格按照《基本法》和《港區國安法》及其他相關法律的規定，履行維護國家安全和維護香港法治的責任，對危害國家安全等嚴重犯罪案件行使執法權、檢控權、司法權，「是天經地義，不容歪曲的正當行為，該等美國政客妄圖干涉的卑劣行徑，亦必將徒勞無功。」

全體立法會議員指，堅定支持特區政府全面執行香港國家安全法律，共同維護國家主權、安全和發展利益，捍衛法治尊嚴，確保「一國兩制」行穩致遠。

香港地產建設商會強烈譴責 美國國議員妄圖干預香港司法獨立

香港地產建設商會發聲明指，強烈譴責任何妄圖干預香港司法獨立的行為。地建會指，任何人士試圖干涉香港內政，以「制裁」手段對香港官員、司法和執法人員施壓，都是嚴重違反法治精神。

地建會又指，法治是香港的核心價值，亦是良好營商環境的有力支柱，堅信《基本法是香港一國兩制行穩致遠的基石，敦促美國政府及政客尊重法治精神，停止干預香港特區政府的內部事務。

26個省級同鄉社團 呼籲港府反制美國政客和盡快完成23條立法

26個省級同鄉社團發表聯合聲明，譴責美國國會動議制裁特區官員，呼籲特區政府反制美國政客和盡快完成23條立法。

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責任編輯：區綽彥