【提防詐騙】警拘2男涉騙取長者約24萬元　訛稱兒子詐取保釋金

▲ 警拘2男涉騙取長者約24萬元。（黃傑偉攝）

警方於昨日（6日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕2名本地男子，年齡分別為20及33歲，並於其身上檢獲16萬元贓款。警方相信被捕人曾以同類型手法騙取另外兩名長者約24萬元騙款，3宗案件分別發生於沙田、屯門及馬鞍山。

沙田警區刑事部高級督察尤運生指，警方早前接報一名71歲女子，被騙徒訛稱其兒子，致電聲稱因打架被警方拘捕，並要求交付保釋金，受害人不虞有詐，被騙徒6次登門收取330萬元騙款，受害人被搾取所有金錢後，缺款下致電兒子求證，知悉受騙後報警求助。

警方經深入調查後，發現騙徒騙得款項後，會將款項轉為虛擬貨幣增加警方調查難度。警方深入分析後，鎖定案中目標人物，並於昨日（6日）展開行動，於下午1時30分在荃灣西樓角路一公廁，以以欺騙手段取得財產拘捕2名涉案男子，並在2人身上檢獲2萬元美金。其中一名被捕人，昨日於馬鞍山及屯門區，以相同手法騙取2名長者受害人24萬元騙款，之後將騙款帶到荃灣區交予另一名男子。被捕2人仍被扣查中，案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

沙田警區刑事高級督察何灝庭指，3宗案件3名被騙長者年齡介乎71至88歲，被騙取高達300多萬元，警方留意到，不法集團會利用青少年希望搵快錢心態，在社交媒體不惜一切，以數百至千元招募青少年死士。當年輕人上當後，騙徒會以車馬費及新手機，利誘青少年參與不法活動。警方重申，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁10年。於過去數個月，已有多名青少年涉案被捕，被捕人將承受法律責任。市民應多加關心年青人及關懷長者，避免騙徒有機可乘，若懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222求助。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉