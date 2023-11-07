彩虹邨重建丨港爸排公屋9年首派彩虹邨入伙裝修陷兩難 同區安置機會有機大？

▲ 網民稱近日首派彩虹邨，然而有消息指屋邨將重建，裝修陷入兩難。(資料圖片)

有傳媒報道指，彩虹邨擬於年底將分期重建，有網民在網上發文，稱自己輪候公屋近9年，近日首派彩虹邨，雖然屋邨老舊，然而區內交通方便，於是決定接受結果。然而裝修問題卻成困擾，網友紛紛建議「不用揼本大裝修」，皆因近日盛傳彩虹邨將分期清拆重建，隨時遇上首批安置，到時好快又有新樓住。

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有網民在社交平台Facebook群組發帖發文，表示自己輪候公屋「排咗差唔多九年」，終於獲得首派彩虹邨紫微樓3人單位，單位250多呎，月租只需1,562元。他坦言，彩虹邨「係好舊，但附近乜都有交通方便」，加上方便小朋友返學，不用再捱貴租，故此決定接受分派安排，並於下週一去「攞鎖匙」。

▲ 網友紛紛建議「不用揼本大裝修」，皆因近日盛傳彩虹邨將分期清拆重建，假若幸運遇上首批安置，到時好快又有新樓住。(facebook 公屋討論區 - 香港facebook群組的圖片)

網友紛紛送上祝賀，認為該處鄰近地鐵站，交通十分方便，「明智」抉擇、「月租平到笑，香港租1晚酒店都多過你一個月既租金支出，港人要珍惜公屋，得公屋得天下！」。

此外，市場傳出房委會選定高樓齡的彩虹邨重建，最快年底前公布，預計將分期清拆，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。網友認為「當然要，就算有會拆，到時一定再比同區或附近新樓你」、「今朝講咗重建，住幾年有換新樓」、「恭喜晒，將來重建有新樓揀，仲係優先」，並建議帖主「不用裝修了」、「之後會重建，裝修唔好太揼本，加油」。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，彩虹邨樓齡較舊，位處前啟德機場跑道航線一帶，有高度限制，使樓宇高度較矮。他預料重建的新大廈可高達40層，提供較多單位。他指彩虹邨規模大，相信要分期分批重建，相信可用同區宏照道正在動工的公屋項目用作安置。

房屋局局長何永賢則表示，局方在選取重建屋邨時，要考慮多個因素，包括樓宇的結構質素、維修費用和難度，以及能否在同區安置居民等，在揀選屋邨方面並不容易，要小心研究，暫不評論個別屋邨。

何永賢表示，重建工作難度大，指大部分老舊屋邨鄰近市區，屋邨周邊已經發展，要在附近安置居民有難度。她又指，要視乎屋邨重建的價值考慮是否重建，如果屋邨規模太細，重建後能增加的房屋單位就不多，加上現時公屋發展項目須撥出約5%的住用總樓面面積作社福設施，認為規劃工作不容易，要小心研究。

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責任編輯︰王明芳