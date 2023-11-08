【網絡熱話】GUCCI袋損壞嫌專門店維修貴　港女寄內地整大讚平靚正被網友譏笑

▲ 一名港女把破損的GUCCI手袋寄到內地坊間的維修店並成功整好。

名牌袋售價高，連維修費都好「揦脷」。近日一名港女在網上論壇開心分享，自己一個使用多年的GUCCI手袋有破損，於是把它寄到內地坊間的維修店並成功整好，她盛讚其速度快，而且價格便宜。不過，有不少網友對此質疑，「唔驚寄個假野返嚟咩？」

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該名港女把這個經驗分享到FaceBook群組「淘寶開心share」中，帖文中，她上載了3張GUCCI袋的照片，一張顯示拉鏈已脫離袋口的情況，另外兩張相則是手袋修好後的情況。

港女表示曾到香港GUCCI專門店詢問，但維修價錢卻要港幣1800元，令人卻步。她補充道，手袋已入手了近廿年，不想再花費太多在其身上，但如果不整好，便會變成垃圾，甚為可惜。

苦惱之際，港女上淘寶找到一間內地有名的手袋維修店，而價格更是比香港便宜一大截，只要人民幣180元（約200港元）便可以。於是，港女襯著週末上深圳玩時，便在當地用快遞的方式把手袋送去了維修店。最後，只需三日時間，店家便完成了修補並把手袋寄回香港。

帖文一出，網民們的反應甚大，不少人質問為何樓主夠膽把名牌袋送去內地維修，「你確認一下，收到包包，是否是你寄出嗰個呀」、「有冇將你正貨掉包變假貨？？」；此外，有人表示即管手袋沒有被偷龍轉鳳，但已經不再是「純種正貨」了，「我善良地講間舖無換咗個袋，但個袋換完條拉鍊仲係咪真貨？」、「換完條鍊都已經唔係原裝，點解唔直接買隻A貨？」

不過，也有網友力撐樓主，「呢款袋唔係好貴，值得為左「真袋」而$1800換拉鍊咩。真袋都好，最緊要用到。大把人改Hermes間隔同埋手挽。」、「可否分享連結。」

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責任編輯︰陳珈希