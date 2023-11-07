鼻水警號丨6種鼻水顏色反映健康狀況　醫生揭1種情況恐是鼻咽癌先兆

▲ 6種鼻水顏色意義大不同，醫生揭1種情況恐是鼻咽癌先兆。

天氣轉冷，不少人都會出現流鼻水情況！有醫生便表示鼻水顏色其實可以反映出身體健康情況，有一種顏色若長期持續，更可能是鼻咽癌先兆。

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兒科醫生傑登在Facebook發文，曾遇過病患因鼻涕有一點黃，以為得了鼻竇炎而求醫，但經為病患檢查後，卻發現病患流鼻水估計是由感冒所致，因此要先解決感冒問題。傑登又表示鼻涕顏色有6種分別，可從中反映身體狀況:

不同顏色的鼻涕意義

1. 透明清澈

通常稱為鼻水，如果只有一點點的話是正常的，一直流的的話常出現在大哭後眼淚從鼻淚管流到鼻腔再從鼻孔排出，或是鼻子過敏所導致的。過敏的部分情況不嚴重的話，只要立即離開過敏原，同時把鼻子清理乾淨通常也會很快改善。不過，如果只有單側透明鼻水狂流，小心可能是顱底破洞導致的腦脊髓液外漏。常因為外傷或是手術引起，另外肥胖的中年婦女也較容易出現自發性的腦脊髓液鼻漏，要特別小心。

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2. 白色黏稠狀有時帶點微黃：

如果出現這狀況就是感冒，可以在家先觀察，先排出鼻涕，太嚴重就去治療。

3. 黏稠黃膿綠色：

這顏色很明顯是受到嚴重細菌感染，需要抗生素治療，要儘速就醫。

4. 粉紅色（鼻涕帶著血絲）：

有時噴嚏打太多會造成鼻黏膜微血管破裂，這是短暫的，感冒過敏改善就沒事，若長期沒有痊癒的話，需小心是鼻咽癌的前兆。

5. 鮮紅色（大量鼻血直流）：

這通常是鼻腔有較大血管破裂，如果經常發生又或是難以止血的話，也要小心是有凝血功能的異常，建議就醫檢查。

6. 黑色：

空氣品質不佳吸入過多汙染空氣，鼻子變成濾網了啦，趕快離開那個環境吧。

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責任編輯：羅嘉欣