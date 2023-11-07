  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鼻水警號丨6種鼻水顏色反映健康狀況　醫生揭1種情況恐是鼻咽癌先兆

都市病 16:29 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

6種鼻水顏色意義大不同，醫生揭1種情況恐是鼻咽癌先兆。

天氣轉冷，不少人都會出現流鼻水情況！有醫生便表示鼻水顏色其實可以反映出身體健康情況，有一種顏色若長期持續，更可能是鼻咽癌先兆。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

兒科醫生傑登在Facebook發文，曾遇過病患因鼻涕有一點黃，以為得了鼻竇炎而求醫，但經為病患檢查後，卻發現病患流鼻水估計是由感冒所致，因此要先解決感冒問題。傑登又表示鼻涕顏色有6種分別，可從中反映身體狀況:

不同顏色的鼻涕意義

1. 透明清澈

通常稱為鼻水，如果只有一點點的話是正常的，一直流的的話常出現在大哭後眼淚從鼻淚管流到鼻腔再從鼻孔排出，或是鼻子過敏所導致的。過敏的部分情況不嚴重的話，只要立即離開過敏原，同時把鼻子清理乾淨通常也會很快改善。不過，如果只有單側透明鼻水狂流，小心可能是顱底破洞導致的腦脊髓液外漏。常因為外傷或是手術引起，另外肥胖的中年婦女也較容易出現自發性的腦脊髓液鼻漏，要特別小心。

2. 白色黏稠狀有時帶點微黃：

如果出現這狀況就是感冒，可以在家先觀察，先排出鼻涕，太嚴重就去治療。

3. 黏稠黃膿綠色：

這顏色很明顯是受到嚴重細菌感染，需要抗生素治療，要儘速就醫。

4. 粉紅色（鼻涕帶著血絲）：

有時噴嚏打太多會造成鼻黏膜微血管破裂，這是短暫的，感冒過敏改善就沒事，若長期沒有痊癒的話，需小心是鼻咽癌的前兆。

5. 鮮紅色（大量鼻血直流）：

這通常是鼻腔有較大血管破裂，如果經常發生又或是難以止血的話，也要小心是有凝血功能的異常，建議就醫檢查。

6. 黑色：

空氣品質不佳吸入過多汙染空氣，鼻子變成濾網了啦，趕快離開那個環境吧。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 鼻咽癌 流鼻水

最高瀏覽

【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒