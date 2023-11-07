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【提防毒App】下載不明手機App可被轉走銀行存款　中年男下載毒App慘失24萬元

社會 15:49 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

警方呼籲，市民切勿從非官方渠道下載手機App及允許App存取不合理的權限。

警方由9月至今已接報至少6宗有關報案，受害人均被社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息吸引，輾轉被誘騙在安卓（Android）手機下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等App後，其網上銀行存款遭轉走，合共損失68萬元。

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【TOPick診症室】常捱夜可致不育？穿緊身褲恐殺精？　泌尿科醫生拆解3大迷思

其中一名中年男子看到一個名為「金歐旅遊」的專頁出售平價旅遊套票，並經WhatsApp聯絡客戶服務員。對方向男子發送連結，要求男子安裝「港澳商城」App，並登記會員以取得優惠。該男子不虞有詐，下載毒App並輸入銀行戶口登入憑證，不料其銀行帳戶隨後被轉走24萬元。

警方指，有關「毒App」本身含有惡意程式碼，安裝時取得用戶允許完整操作權限後，黑客便可遙距操控手機，取得用戶的SMS短訊、擷取鍵盤按鍵記錄，甚至執行手機內的任何App。

警方提醒，看見平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等貼文或訊息，可能是黑客偷走金錢的第一步。黑客會不定期定製作各類社交專頁和更改毒 App名稱，甚至把毒App包裝成不同款式的工具，例如視頻播影工具。

警方呼籲，市民切勿從非官方渠道下載手機App及允許App存取不合理的權限。若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式碼。

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記者：黃穎津

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