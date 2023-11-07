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準新娘湯洛雯丨靚湯飛韓國開告別單身派對　湯洛雯騷靚腿馬國明畀like

娛樂 16:16 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

湯洛雯即將成為馬太。

即將升呢當人妻做馬太的湯洛雯（靚湯）前日出席商場活動時，大方向黃心穎結婚送上祝福，更為對於對方講好說話，覺得心穎在個人IG分享水著照片中，反轉獨角獸水泡沒有特別含意，還叫：「大家唔好咁敏感。」

同時，靚湯透露婚禮將於聖誕節前於亞熱帶地方完成、出席人數少於80人，妹妹湯樂瑤與圈中好友、中學同學、大學同學共6人組成伴娘團。

在今日（11月7日），靚湯在個人社交平台上載與一班「姊妹」早前齊到韓國拍婚前告別單身派對的照片，當中伴娘成員亦曝光，包括有她的靚女妹妹湯樂瑤。

湯馬戀丨湯洛雯大方向黃心穎送祝福　準馬太靚湯甜蜜透露婚禮詳情

點擊圖片放大
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靚湯寫道：

當中非常夢幻的首爾bachelorette shooting💕💕
第一次在韓國化妝室化妝，遇到韓星😝
拍攝有點冷，但很順利
Thank you guys i love youuu❣️

還有很多照片，想看嗎？🫣😜

#teamroxanne
#bacheloretteinseoul
#seoul

從相中所見，為婚禮減去20磅的靚湯狀態大勇，身段比當年選港姐時更佳，她更騷出白滑靚腿。而一向愛錫另一半的未婚夫馬國明，在靚湯發文畀like，另外藝人林泳淘、簡淑兒、陳欣茵、「浩南」鄭伊琪等也有畀like。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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