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夜尿困擾｜睡前玩手機藍光誤導大腦易夜尿　醫生教4招助一夜好眠

都市病 16:17 2023/11/07

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台灣有泌尿科醫生指出，長時間玩手機會容易引發夜尿的問題。

現代人「機不離手」是常態，但原來睡前玩電話容易導致夜尿。台灣有泌尿科醫生就指出，過多藍光會誤導大腦，令大腦將黑夜當成白天，繼而抑制抗利尿激素（ADH）的分泌，導致夜間多尿的情況。他又另外分享4招可在玩電話時用上，有助維護良好的睡眠品質。

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台灣泌尿科醫生高銘鴻近日在Facebook專頁發文，表示夜尿頻仍的原因其實相當複雜，除了老化之外，腦下垂體功能異常、膀胱儲尿能力下降、慢性疾病、睡眠或情緒問題等因素都可能參與其中。他又引述研究，指出長時間使用電腦、手機等電子產品可能也是導致夜尿的因素之一。

他進一步解釋，電子產品發出的藍光一直被認為會影響生理時鐘；當人受到藍光刺激時，大腦會誤以為是白天，並因此抑制褪黑激素（一種調節睡眠的荷爾蒙）的分泌，導致人難以入睡。除了睡不著之外，大腦被誤導時亦會抑制抗利尿激素（ADH）的分泌，從而導致患者不斷起床上廁所，造成夜間多尿的情況。

高銘鴻提醒，要維護良好睡眠品質，應該盡量在晚上入睡前減少暴露在藍光下的機會。他又分享以下4招，有助改善睡眠質量，一夜好眠。

  • 使用夜間模式：手機、平板電腦和電視等設備通常都有夜間模式，可以減少藍光的發射，使屏幕呈現溫暖的色調。
  • 避免使用電子產品：在入睡前至少一小時避免使用電子設備，讓大腦有足夠的時間準備入睡。
  • 固定作息：保持固定的睡眠時間，有助於調節生物時鐘，提高睡眠品質。
  • 使用藍光濾鏡：一些眼鏡和螢幕濾鏡可以減少藍光的進入，從而幫助改善睡眠質量。

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責任編輯：羅嘉欣

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