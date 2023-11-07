【區議會選舉】議員憂有家長「長假期」離港影響投票率　曾國衞︰正研為學生安排課外活動

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞透露，正與教育局研究，或會為學生安排在港的課外活動。（立法會直播截圖）

區議會選舉12月10日舉行，而翌日為學校假期，有議員擔心影響投票率。政制及內地事務局局長曾國衞透露，正與教育局研究，或會為學生安排課外活動，稍後時間，教育局會有具體說法。

立法會完善選舉實務安排事宜小組委員會今日開會，討論公共選舉的提名安排，選委界立法會議員鄧飛表示，坊間有意見擔心，選舉翌日是學校假期，「長假期」不是提高投票意欲，反而有家長會去短途旅行，問政府有何具體做法，提高投票意欲。

曾國衞透露，會和教育局研究，「到時有什麼活動，包括會否安排課外活動或在學校的其他活動，特別不受影響的學校，會有些活動安排，稍後時間，教育局有具體說法。」他指，「學校放假會否令部份市民同子女離開香港，從而不投票，聽到這方面聲音。」

林琳︰有人為拿提名上門滋擾他人 而不檢討自己做法是否愛國者

至於提名機制問題，今次區選參選人需向三會(即分區會、防火會、滅罪會)成員合共取得9張提名票才可「入閘」。民建聯立法會議員林琳表示，自己參選以來一直靠自己千辛萬苦找提名人爭取提名，「但是我得知有人為拿到提名，上去人家，去撳鐘，滋擾他人的家人，行為不可取，都不應該用這些方法去搶眼球，或者用這些方式做藉口，而不是檢討自己能力，或者做法是不是愛國者？」她反問，「以後做三會成員是否需要擔心會有人找你住址，去找你屋企人？」她問當局有何政策阻止同類事情發生。

新思維立法會議員狄志遠質疑，「三會」提名安排有如篩選，又說有「三會」成員稱，因有黨友參選，難以提名其他人。他質疑政黨利益大於市民選擇，選舉能否達致公開公平。

曾國衞︰若造成滋擾 三會成員有需要可報警

曾國衞指，個別希望參選人或會使用「急進的方法」，若造成滋擾情況，三會成員有需要可報警求助。他強調，政府完善選舉是為了完善制度外，同時希望完善文化，未來會多做宣傳，希望大家用和平理性方法爭取提名，否則會弄巧反拙、得不嘗失。他又認為，「三會」成員的工作不算是篩選，若有不成功便歸咎制度就不會進步，參選人要信任「三會」成員及制度。

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責任編輯：區綽彥