  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 18:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】議員憂有家長「長假期」離港影響投票率　曾國衞︰正研為學生安排課外活動

政治 17:21 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

政制及內地事務局局長曾國衞透露，正與教育局研究，或會為學生安排在港的課外活動。（立法會直播截圖）

區議會選舉12月10日舉行，而翌日為學校假期，有議員擔心影響投票率。政制及內地事務局局長曾國衞透露，正與教育局研究，或會為學生安排課外活動，稍後時間，教育局會有具體說法。

立法會完善選舉實務安排事宜小組委員會今日開會，討論公共選舉的提名安排，選委界立法會議員鄧飛表示，坊間有意見擔心，選舉翌日是學校假期，「長假期」不是提高投票意欲，反而有家長會去短途旅行，問政府有何具體做法，提高投票意欲。

曾國衞透露，會和教育局研究，「到時有什麼活動，包括會否安排課外活動或在學校的其他活動，特別不受影響的學校，會有些活動安排，稍後時間，教育局有具體說法。」他指，「學校放假會否令部份市民同子女離開香港，從而不投票，聽到這方面聲音。」

林琳︰有人為拿提名上門滋擾他人  而不檢討自己做法是否愛國者

至於提名機制問題，今次區選參選人需向三會(即分區會、防火會、滅罪會)成員合共取得9張提名票才可「入閘」。民建聯立法會議員林琳表示，自己參選以來一直靠自己千辛萬苦找提名人爭取提名，「但是我得知有人為拿到提名，上去人家，去撳鐘，滋擾他人的家人，行為不可取，都不應該用這些方法去搶眼球，或者用這些方式做藉口，而不是檢討自己能力，或者做法是不是愛國者？」她反問，「以後做三會成員是否需要擔心會有人找你住址，去找你屋企人？」她問當局有何政策阻止同類事情發生。

新思維立法會議員狄志遠質疑，「三會」提名安排有如篩選，又說有「三會」成員稱，因有黨友參選，難以提名其他人。他質疑政黨利益大於市民選擇，選舉能否達致公開公平。

曾國衞︰若造成滋擾  三會成員有需要可報警

曾國衞指，個別希望參選人或會使用「急進的方法」，若造成滋擾情況，三會成員有需要可報警求助。他強調，政府完善選舉是為了完善制度外，同時希望完善文化，未來會多做宣傳，希望大家用和平理性方法爭取提名，否則會弄巧反拙、得不嘗失。他又認為，「三會」成員的工作不算是篩選，若有不成功便歸咎制度就不會進步，參選人要信任「三會」成員及制度。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【法律周2023】外交公署署理特派員盼與會者用好香港平台　把握經貿規則發展機遇
16:38 2023/11/06
【法律周2023】外交公署署理特派員盼與會者用好香港平台　把握經貿規則發展機遇
【施政報告】樓市減辣草案本周三交立法會首讀及二讀
17:15 2023/11/06
【施政報告】樓市減辣草案本周三交立法會首讀及二讀
【美國制裁】全體立法會議員發聲明　嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務
今日 15:10
【美國制裁】全體立法會議員發聲明　嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務

你可能感興趣

【法律周2023】外交公署署理特派員盼與會者用好香港平台　把握經貿規則發展機遇
16:38 2023/11/06
【法律周2023】外交公署署理特派員盼與會者用好香港平台　把握經貿規則發展機遇
【施政報告】樓市減辣草案本周三交立法會首讀及二讀
17:15 2023/11/06
【施政報告】樓市減辣草案本周三交立法會首讀及二讀
【美國制裁】全體立法會議員發聲明　嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務
今日 15:10
【美國制裁】全體立法會議員發聲明　嚴厲譴責美國政客粗暴干預香港事務
曾國衞 民建聯 區議會 教育局 政制及內地事務局 立法會 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒