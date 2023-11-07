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黃偉晉首度香港舉辦個唱　苦練廣東話唱《一人之境》夠誠意

娛樂 16:10 2023/11/07

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《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》

《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》於前晚假新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行尾場演出。有了第一場的經驗，黃偉晉在尾場的演出變得更揮灑自如，為粉絲送上的驚喜更是浪接浪，不過粉絲的熱情，再加上CREALIFE LIVE TOUR終於要畫上句號，令偉晉最終也禁不住流下男兒淚。
 
這次演唱會是以黃偉晉首張個人專輯《CREALIFE》而命名，所以歌單自然少不了當中的歌曲《好累》、《水晶船》、《唱歌的時候就變了一個人》等全碟的歌曲，除此之外，還有偉晉的自選曲，包括：許光漢《一派輕鬆》、The Crane《還不想睡》、宋冬野《莉莉安》等。

《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》

苦練廣東歌

不過若要數最驚喜，當然還有偉晉特別為香港樂迷苦練的廣東歌，在尾場他特別獻唱了林家謙的《一人之境》，唱完之後偉晉說：「選這歌是因為上次在海灘的音樂節唱過，但這次入場的未必有聽過上次的現場，就覺得要在這個場合再唱一次。上次我唱了以後，有人說我把其中一句唱成髒話，這次我特地學，『想拆開』交結的網，因為上次我唱成了女生的下面，所以特地找香港朋友幫我練這3個字。」

而偉晉最終亦得到台下粉絲的認證，這次終於唱出正確的發音。
 
其實偉晉向來是肌肉型男的俵俵者，在社交平台也常常騷肌讓粉絲大飽眼福，這次開Show，粉絲當然很想偉晉現場Show肌，全晚不停大喊「脫掉」，但偉晉說：「我沒有想要脫掉，你們會不會覺得很掃興？其實我的歌詞實在不適合脫，所以這次演唱會早就知道不用脫就沒有練，今天三點還在點Room Service。」

《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》

拍檔冠宇捱義氣

說到興起，偉晉更即時找台下的粉絲幫忙翻譯，特意說起廣東話來，道：「你當我係咩呀！我係歌手呀！唔是脫星。」但台下的要求聲音還是此起彼落，偉晉結果發揮其搞笑本色，裝兇起來大喊：「別再囉嗦，給我閉咀！」

雖然他露出一副好像要生氣的模樣，但卻令台下粉絲哭笑不得，最終這個脫掉的重任，反而是偉晉有份主持的台灣綜藝節目《娛樂百分百》中的拍檔冠宇來完成，事緣一班《娛百》的好友：劉雨婷、林亭翰、艾莉兒、龔言脩、冠宇，偷偷來港支持偉晉，讓他既驚又喜，眾人走到台上跟觀眾打招呼的時候，偉晉靈機一觸叫冠宇代他脫，結果在眾人的推波助瀾下，冠宇代替了偉晉，滿足了一眾粉絲的訴求。
 
在演唱會的尾聲，偉晉演繹了新歌《伴》後表示：「我準備了一段話要跟你們說，就短短的一段，因為怕太多，我根本講不好。但因為是粵語，讓我複習一下。」

然後拿起手機重聽一遍，再試諗了4次才成功道出：「多謝香港嘅朋友，俾咗好大嘅力量我，等我知道，原來仲有一班人支持住我，鍾意我嘅音樂，令我覺得自己係歌手黃偉晉。」以感謝粉絲們的熱情和力量，促使這次《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》演唱會能得以在巡迴結束之後，仍能有機會搬到香港的舞台。

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選唱張天賦《世一》

講完後，偉晉已忍不住哭起來，更說：「我真的有想哭的感覺了！」然後他續說：「因為多了這兩場，經過今（昨）晚以後，CREALIFE也真的結束了，所以就很捨不得，是真的很珍惜在台上唱歌給你們聽的每一次機會，有機會我一次會再來的。」隨後偉晉便送上《背光旅行》，及後在Encore時再唱出張天賦《世一》後，演唱會便圓滿結束。
 
完成這次香港首個售票專場，偉晉表示：「很喜歡在這樣的場地表演，小的場館有一種近距離的親切感，可以感受到每一個人的眼神，還有投射在你身上的熱情。」

《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》

自學唱廣東歌

被問到為甚麼最終不脫掉衣服，偉晉說：「我是那種沒練好就是不會脫的那種，要脫就真的能看才行。我的歌曲類型比較慢比較安靜一點，脫衣服就不是那麼必要，加上要順暢整個演出，脫了再穿又很麻煩，下次有適合的場地，都會很願意的。」

至於演唱廣東歌，原來偉晉每首都苦練了一個多月，但廣東話實在很難，更說：「我自學的，學了以為差不多，但問香港朋友核對一下怎樣唱得更標準，才發現自己練的還是沒那麼標準，但因為又已經習慣性去唱自己習慣了的發音，所以是非常難的事情，希望大家聽得懂也感受到我的誠意。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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