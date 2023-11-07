【親子好去處】昂坪360聯乘寶麗來辦「冬日炫彩聖誕」　懷舊打卡點重現千禧年代時光

▲ 昂坪360首度聯乘著名即影即有品牌Polaroid寶麗來，於2023年11月18日至2024年1月1日舉行「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」。

今個聖誕，昂坪360首度聯乘著名即影即有品牌Polaroid寶麗來，於2023年11月18日至2024年1月1日舉行「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」，帶大家時光倒流走入Y2K復古世界，回味千禧年代的美好時光！

最新影片推介︰

昂坪360亦特意設計約7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，加上Y2K年代復古風格的拍照打卡點，帶賓客走進時光隧道回到過去，走進卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，重溫昔日青蔥歲月！

每逢週末及公眾假期，賓客凡於7米高的彩虹聖誕樹前，以港幣10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐給「願望成真基金」，幫助病童實現願望。昂坪市集亦特設寶麗來相機展覽及聖誕攤位遊戲，讓賓客歡度佳節﹗

「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動詳情

日期：2023年11月18日至2024年1月1日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希