集體回憶丨彩虹邨重建重遊謝君豪成長地　懷舊理髮店吸引MIRROR

▲ 彩虹邨是不少人成長回憶。（經濟日報圖片）

日前有消息指出，房委會已選定有61年歷史的的彩虹邨重建，預料重建的新大廈可高達40層，詳情最快年底前公布。這個歷史悠久的香港公共屋邨，因樓宇外型以彩虹色彩作主調，近年成為拍攝友的打卡勝地。

屋邨亦成不少影視製作的取景地，如MIRROR去年的英文單曲《RUMOURS》，就在邨內一間懷舊理髮店拍攝。

位於牛池灣的彩虹邨，於1962年入伙，是香港早期興建的公共屋邨之一，當時並融入巴浩斯風格（Bauhaus）設計特色，而這些風味大至今其外觀改變不大，因老店舖較多，仍有舊式髮廊、漫畫屋、舊式冰室等，很有一份懷舊感覺，也是不少港人的成長回憶，充滿香港本土特色及人情味。

▲ 今年底或開始重建計劃。（經濟日報圖片）

去年TVB節目《回家》，專訪明星小時候住處，其中一集主角是謝君豪，在彩虹邨長大的他，重回接近20年未有踏足的成長地，無論大小事均感到新鮮喜樂，他表示很多角落均已和回憶中有很大落差，但依然無損當年興緻,如大玩童年強項「消防員式」瀡落後樓梯，又在製作組幫忙下重返與昔日舊居類似間格的單位。

他還走訪了當年經常流連的錶舖、士多、麵包舖及茶餐廳等，當中最搞笑的是君豪竟在老式錶舖，與童年夢寐以求的卡通錶「重逢」，讓君豪童心大爆發。

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至於人氣男子組合MIRROR，去年衝出香港推出英文單曲《RUMOURS》，MV特別揀選了邨內的上海華麗理髮店取景，對於年輕成員來說都感覺新鮮，當中邱傲然（Tiger）說：「我們去了彩虹邨一個好舊的理髮店，加上燈光效果，好有味道。」

彩虹邨的「彩虹外牆」也吸引不少拍攝友及遊客前來取景，其中籃球場便是熱門拍攝地之一。不過也因為太多人前往，對邨內居民有時也帶來困擾。

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記者:陳家昌