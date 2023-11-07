怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄

▲ 樓主分享友人讓孩子瘋狂補習，目標入讀名牌中學，但孩子卻只獲得 band 3中學取錄。

補習本身用意是拔尖補底。不過現在家長為了孩子要「贏在起跑線」，都會為子女安排補習，還有參加各式各樣的興趣班，務求培育到十項全能。本港一名網民分享友人多年對孩子在學業的「投資」，例行公事式地日日為孩子安排密密麻麻的補習班和興趣班，以為向著名校Band 1中學進發，豈料最終「投資失利」，孩子卻只獲得 band 3中學取錄，網民大為同情該孩子。

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近日連登討論區，有網友以「點睇啲細路一星期補足7日習都讀band 3 校」為題，分享友人培育孩子的失敗經歴。樓主透露友人自孩子三年級便開始安排孩子一星期密集式報讀補習班，補習班有四日天是針對中英數專科的功課班，所以孩子的英文程度並不差。 結果孩子只升上band 3中學。

除了有無窮無盡的補習班，孩子還需要課後花時間參與幾種興趣班。樓主語氣譴責，表示友人只是負責提供學費，似乎並不關心孩子是否能夠承受壓力，直言：

「童年又沒有，辛苦完仲要讀band 3！」

替該孩子感到痛心可惜。眾人包括樓子也以為孩子能穩入Band 1，怎料結果大跌眼鏡只有Band 3中學願意錄取。網民紛紛留言，大多訓斥「怪獸家長」揠苗助長的行為，亦替孩子遭遇大表可惜，推斷該孩子可能考試失手，或者補習社的師資水平參差。

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責任編輯：王明芳



