癌症殺手｜男子每日三餐吃1食物　驚揭患末期胃癌轉移至肝【附7大患癌症狀】

▲ 男子每日三餐吃1物，胃部不適以為消化不良，驚揭患末期胃癌轉移至肝。

胃癌是本港十大癌症殺手之一。近日，内地一名40歲男子因每日三餐都要吃鹹菜、醃製品，還有吸煙飲酒習慣，結果其胃痛症狀日益嚴重，緊急前往醫院求診，竟發現罹患末期胃癌，並有肝轉移狀況。

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據《新浪熱點》報道，浙江寧波一名40歲劉姓男子靠耕田為生，平時愛吃鹹菜，並將田裡的蘿蔔、芥菜等製成醃製品，每天三餐都食用。幾年過去，劉男經常感到胃部不適，而他還以為是消化不良。結果他的胃口越來越差，甚至會胃痛到徹夜難眠。

由於胃痛症狀日益嚴重，劉男最後前往醫院就醫。經胃鏡檢查，發現其胃部竟有一個直徑5cm大小的腫瘤，確診末期胃癌，並已轉移至肝臟。所幸，劉男在接受了4個療程的化療後，胃部腫瘤成功縮小80%，肝轉移也消失了。

最後他又額外接受了胃癌根治手術，結束了所有治療。術後5年，如今的他已經戒煙戒酒，也不再吃以前最愛的鹹菜，還會叮囑鄰居「要以我為戒，別再這麼吃了」。

劉男的主治醫生虞偉明表示，醃製食物中含有許多亞硝酸鹽，長期食用會刺激胃黏膜，使其功能紊亂、充血、水腫甚至糜爛，增加胃黏膜癌變的機會。由於早期胃癌沒有明顯症狀，消化道腫瘤患者也有年輕化的趨勢，因此需要做定期檢查，早診斷、早治療才能提高生存率。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣