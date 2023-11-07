時尚童裝｜CHARLES ＆ KEITH兒童系列俏皮可愛　卡通產品帶你回到童年

▲ CHARLES ＆ KEITH迪士尼優獸大都會系列非常可愛！

CHARLES ＆ KEITH有小CK之稱，由於價錢大眾化， 深受一眾小資女歡迎，尤其喜歡品牌的手袋，價格貼地得來，款式又簡約大方。其實CHARLES ＆ KEITH的兒童系列同樣出色，當中與迪士尼優獸大都會聯名的系列更是充滿童趣，小朋友使用起來，既可愛俏皮，又不失時尚感！

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

兒童餅乾後背包 - 混色 HK$699

這個小手袋以美式風格插畫作為包身設計，造型拉鍊增添俏皮風格，適中尺寸適合訓練孩子收納外出物品，養成自信心和責任感，可以搭配連身洋裝或休閒褲裝，甚至跟媽媽來一個親子裝，夠甜蜜溫馨！

兒童甜甜圈後背包 - 奶油色 HK$699

還記得優獸大都會的小彩蛋甜甜圈嗎？超可愛的圓形包身精緻小巧，以後背包的形式呈現。除了甜甜圈造型之外，朱迪與阿力造型墜飾也點綴在拉鍊以及鍊條背帶上，滿滿的動畫元素，搭配卡其褲和帆布鞋，讓小朋友看起來時尚又俏皮。

兒童餅乾後背包 - 丹寧藍 HK$699

清爽的藍色牛仔布料，搭配出輕鬆休閒的氛圍！拉鍊開合設計非常方便實用，收納小文具、零食等隨身小物都適合。將動畫角色墜飾點綴在背帶上，搭配小洋裝和球鞋，超可愛的造型無論大人小孩都會直接淪陷。

兒童牛仔小方包 - 丹寧藍 HK$599

活力十足的牛仔藍色小方包，設計細節隱藏著優獸大都會的經典元素，包身大小適中，方便隨身攜帶外出。為小朋友挑選淡色系的裝扮，搭配小方包讓造型更加突出亮眼。

兒童撞色小方包 - 黑色 HK$599

巨大甜甜圈吊飾點綴提把，動畫主角圖騰鮮明可愛，讓大人小孩都深受吸引。不想出門時忘東忘西，讓小寶貝攜帶自己的隨身物品，也是非常重要的生活小訓練，容量充足的小方包讓收納再也不是一件難事。

最新影片推介：

朱迪兒童絨毛芭蕾舞鞋 HK$399

除了小手袋之外，這個系列亦有鞋子，這款絨毛芭蕾舞鞋有三種顏色，包括紫色、粉紅色和米白色，同樣帶點浪漫的溫柔氛圍！雙腳踏進毛茸茸的鞋身，舒服到像被雲朵包覆，搭配小女孩最愛的蓬蓬裙，一定可愛爆燈！

朱迪兒童休閒鞋 - 石灰白 HK$229（原價HK$469）

以朱迪超萌兔耳作為設計靈感，粉色兔耳點綴鞋舌，在整個兔年超吸睛。魔鬼氈鞋帶穿脫便利，還把朱迪最愛用的紅蘿蔔錄音筆也一起帶來了，滿滿的細節，讓喜歡優獸大都會的爸媽小孩都愛到不得了！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee