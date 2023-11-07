【非禮脫罪】涉診所親吻15歲求診女童　男護士非禮罪脫官斥某程度是可恥

▲ 被告譚永東(左)今被裁定非禮罪脫。梁錦麟攝

23歲男護士涉於15歲女童到診所清洗傷口時親吻其嘴巴，經審訊後，今（7日）於九龍城裁判法院被裁定非禮罪罪脫。裁判官裁決後對被告指，被告利用職位對心理或情緒受困擾的未成年異性作不妥當行為，某程度是相當可恥，希望被告好自為之，不要重蹈覆轍。

被告譚永東（23歲），報稱護士，被控於2022年11月9日，在將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室內，猥褻侵犯女童X。

裁判官裁決時指，被告與X在本案中各持不同說法，考慮X證供後，裁判官就當日發生的事，對X的說法有所保留，未能妥善接納X的證供。

就X早前供稱對整個事件，包括接吻的部份均是不自願，而且在過程中感到驚恐。裁判官指，案發治療室以布廉分隔空間，附近亦有其他病人及職員，惟X案發時未有即時大聲求助及報警。

裁判官又指，當日X亦先向被告發送訊息，X亦主動提及「小妹A0」（即自稱未拍過拖），內容不涉驚恐。而且在同日較後時，X亦傳送自己的相片予被告，故此裁判官看不到X有被動或抗拒的情況。

就X早前供稱當時並不懂反應及處理，裁判官指，這未能解釋事件，考慮到X於案發前曾報警指責家人的不當行為，故有陌生人對X作不當行為時，X亦應懂得報警處理。

裁判官認為，被告於舌吻時有否伸脷屬本案關鍵，X在盤問下就此提及至少3個不同版本，X亦沒有合理解釋證供的出入，遂裁定被告罪脫。

裁判官裁決後對被告稱，被告利用職位對心理或情緒受困擾的未成年異性作不妥當行為，某程度是相當可恥，希望被告好自為之，不要重蹈覆轍。裁判官指今次事件無罪，並不等於被告全部行為不可疑。被告低頭表示「明白」。

15歲事主X早前於錄影會面片段中指出，案發時被告替她洗傷口，問她「可唔可以錫你一啖」，X稱當時感到害怕，遂答應他，被告遂除下口罩吻她的嘴。X感到害怕後推開被告，被告著X不要作聲，又一手按着X的臉，一手拉着床廉。

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記者：梁錦麟