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校長專訪︱將ChatGPT納入校本課程　油天海泓教信息安全學自我保護

中小學 11:50 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

油蔴地天主教小學（海泓道）將AI新科技加入校本課程。

人工智能AI聊天機械人程式ChatGPT掀起全球熱潮，方便的技術改變不少人的生活，惟AI技術衍生各種新型態的詐騙、散播不實信息等惡意行為。油蔴地天主教小學（海泓道）將有關新科技加入校本課程，讓小學生都能與世界接軌，認識其利弊，於日常生活中保護自己。

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校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

數年的疫情推動智能科技急速發展，ChatGPT、非同質化代幣（NFT）、元宇宙等大行其道，AI技術亦衍生愈來愈多隱患，不但快速生成大量虛構帳號及密碼，更可偽裝他人發放虛假訊息、偷聲換臉等，令人防不勝防。

位於油尖旺區、屬31校網的油蔴地天主教小學（海泓道）（下稱油天海泓），升中表現一向超卓，去年近八成學生獲派第一志願學校，是深受家長歡迎的名校。校長陳淑儀表示，掌握網絡科技是必要的，同時需要培育學生資訊素質，認識最新科技和騙案手法，因此，在所有年級的電腦課都會加入有關知識，不少小軟件的程式內都附有AI設定，從中向學生解釋背後的用途和意思，

畢竟只是小學生，不會教導深層的內容，但他們及早接觸AI，了解基本概念，可在日常生活中保護自己。

可持續教育引入再造紙機

她認為，世界變化之快非我們可想像，「特別是在環保教育方面，我們應反思如何減少對自然環境、社會及經濟的影響」，學校在本學年推行兩項重要的可持續發展教育，包括引進「智能商用廢紙再造機」，邀請專家到校透過工作坊形式，教導學生利用廢紙放入機內，經過碎紙、紙漿、定型、烘乾、壓平和切割的步驟，只需一個按鈕操作，就可令廢紙重生。

「我們是全港首間使用廢紙再造機的學校，以實用、趣味及啟發性等的環境教育手法，在校內推行廢紙再造計劃」，她希望逐步在學界推廣，讓師生輕鬆實踐環境教育，為人類共同未來的可持續發展出一分力。同時，學校參加了信和集團的回收塑膠廢料計劃，教育學生即使是一個膠樽，亦可再造成環保磚的持續建築材料。

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正向教育與日常生活掛勾

培育孩子不可能立竿見影，需要一點一滴的累積。陳校長重視學生的正向價值觀教育，「除了學業成績，價值觀、解難及表達力、創意等都不可或缺」。

真理、義德、愛德、生命和家庭是教育的五大核心價值，在此之下學生應具備仁愛、堅毅、正義、誠信、感恩、承擔的特質。

培養正向價值觀往往跟日常生活掛勾，學校在不同學科滲透教育，如中文科可認識節日背後的家庭、生命意義；老師又會在英語課，刻意為學生選取相關的圖書，「學生將來到社會工作，上司看重的不只是學業成績，擁有正確的價值觀才是恆久的信念」，她從經驗中娓娓道來。

讓孩子清楚自己的優點

今年九月是疫情後復常的首個學年，惟在過去四個月，已有逾二十名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，當中最大困擾是學業、感情及家庭問題。陳校長坦言感到心痛，「生活中最常聽到就是批評別人的聲音，責怪成績不好、沒有技能、外表不佳等，缺乏的就是欣賞他人的心」。在正向教育路上，家校合作是環環緊扣，

部分家長會重視子女的成績名次、獎項，卻忽略了他們在過程中的付出，他們需要被肯定和鼓勵。

她堅信，每位孩子都是獨一無二，要讓他們清楚自己優、缺點，願意面對負面情緒，學習欣賞他人的長處，多讚美和關心是必須的。

「我們提供了其中一個平台，讓學生找到自己的強項，就是發掘在編程、機械人操作或航拍等方面表現突出的學生」，她說，部分學業成績非凡的學生，在創意、溝通上未必亦是最佳，「我們會拔尖培訓在編程等方面有能力的學生，他們的學業不一定是前列，因此老師會鼓勵他們參加比賽，讓他們投入探索、分析、設計，建立校園全方位學習的氛圍」。

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配合學習優化時間表

油天海泓致力發展全方位學習課程，在STEM（科學、科技、工程、數學）的基礎上，優化為STR2EA2M，2個「R」是Reading（閱讀）與Religion（宗教），2個「A」則是Art（藝術）與Attitude（態度）。

學校在兩年前獲優質教育基金撥款資助，設立「川流教室」用作發展有關課程，學校的時間表亦配合課程而改變，「老師會在上午教書，下午則改為導課、STR2EA2M、跨課程活動，讓學生的學習更有彈性」。

學習創科和正向價值觀教育均是為學生的將來種下種子，陳校長希望，透過觀察四周的事物放眼世界，增強他們在協作溝通、解難能力及同理心，校方正向著培養具創意、批判性和獨立思考的未來領袖之路邁進。

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記者：李盛芝

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